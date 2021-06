El proyecto de escritora detrás del examen de Selectividad perfecto de Málaga

Hay quien dice que el examen perfecto no existe, pero María Cuadrado no ha hecho sólo seis exámenes perfectos en Selectividad, sino que venía de dos cursos de con una media de 10. La estudiante del IES Vega de Mijas ha obtenido la mejor nota de la PEvAU de Andalucía, con un 14. Durante semanas soñaba con el examen, lo ha repetido por las noches tropecientas veces. Quizá esa es la clave para alcanzar la perfección. Pero no crean que soñaba con exámenes perfectos, María tenía pesadillas con la Selectividad, a veces soñaba que el papel en el que realizaba el examen era incorrecto y no le aceptaban el examen, en otras, hacía el examen en alemán en vez de en castellano.

Cuadrado, que aún tiene 17 años, quiere estudiar Traducción e Interpretación de Inglés en la Universidad de Málaga. Aunque lo suyo no ha sido una clara vocación desde pequeña, es más, empezó el Bachillerato de Ciencias Puras ya que quería entrar en Medicina; pero se encontró con Biología, Física, Matemáticas y se dio cuenta de que no era lo suyo, "demasiados números". Porque lo que realmente le apasiona es escribir novelas, "pero no hay ninguna carrera para ser escritora", asegura María. Pese a ello siguió en la modalidad de Ciencias, pese a que luego se examinó de las optativas que más le ponderaban para poder entrar en Traducción e Interpretación.

Pese a ello ya ha comenzado su carrera como escritora, su primera novela, Beyond, la autoeditó en 2020 y es el primer libro de la saga Black Tears. Escribe todos sus libros en inglés y espera publicar su segunda novela a final de año con una editorial india. Tiene seis libros escritos pendientes de publicar y, aunque preparando la selectividad ha tenido que bajar el nivel de lectura y escritura que venía llevando, espera retomarlo este verano.

María habla inglés "como el español" y también habla francés. Asegura que le encantan los idiomas y los aprende de oído, "me pongo series, películas o programas y poco a poco voy entendiendo lo que dicen, pero sin subtítulos, que me lían". De pequeña estudió chino y un par de años de alemán pero los dejó, aunque piensa retomarlos, "quiero estudiar alemán como tercer idioma en la carrera y estudiar ruso o chino, me parecen dos idiomas muy importantes y que abren muchas puertas", afirma María al ser preguntada por qué idiomas le gustan más.

Se ha decantado a estudiar en Málaga para poder seguir cerca de sus padres, "además me han dicho que el Grado de Traducción e Interpretación es muy buena y no veo por qué tendría que irme a otra ciudad de España". Pese a ello está abierta a estudiar en el extranjero, "si ahora una universidad de Gran Bretaña me ofreciera una beca completa para estudiar allí me iría, pero a otra ciudad de España no me lo planteo", afirma María. También está espera hacer el intercambio Erasmus durante un año para vivir fuera de España un tiempo.