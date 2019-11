El PSOE gana en 82 municipios y Vox da un salto de gigante en la provincia de Málaga

El PSOE mantiene su hegemonía en la provincia de Málaga, pero su alegría es menor que hace apenas seis meses, en las anteriores elecciones nacionales, por dos motivos: el primero es que han vencido en 12 municipios menos que en abril y el segundo es que una buena parte de esa tostada se la ha comido Vox, que está en las antípodas de la ideología socialista. PP y Podemos se mantienen en una discretísima posición, pues apenas han conseguido ser la fuerza más votada en cinco municipios cada una de pequeño tamaño a excepción de la tradicionalmente pepera Fuengirola. Ciudadanos prácticamente desaparece del mapa, habiendo pasado de ser el segundo partido con más votos en muchos municipios a quedarse en quinto lugar en la mayoría de ellos.

El resultado electoral de este 10 de noviembre deja la siguiente fotografía. El PSOE ha vencido en 82 localidades de la provincia, entre las que se incluyen grandes urbes como Málaga capital, Marbella, Mijas, Vélez Málaga, Benalmádena, Antequera, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda o Torremolinos. Unas elecciones generales no tienen nada que ver con unas municipales, en las que se vota más a la persona que al partido, pero aún así los socialistas se llevan la satisfacción de vencer en feudos habituales del PP como Málaga capital, Marbella, Antequera o Rincón.

La victoria del PSOE ha sido apabullante al ganar en el 79% de los municipios. No obstante, la sonrisa más grande la tenían esta madrugada los representantes de Vox pese a que se quedaron con el tercer diputado a punto de caramelo, perdiéndolo en los minutos finales en favor del PP. Vox fue noticia el pasado 28 de abril porque habían vencido en el municipio de Benahavís. Ahora, seis meses después, no solo han vuelto a vencer en Benahavís sino que lo han hecho en otras diez localidades de la provincia. Por tanto, han pasado de vencer en un municipio a 11 quitándole el cetro al PSOE en la mayoría de los casos. La formación de Santiago Abascal ha sido la más votada en algunos municipios fuertes como Estepona, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín o Manilva. También ha ganado en Algarrobo, Canillas de Albaida, Júzcar y Tolox. Quedó además segundo en Marbella o Ronda.

El empuje de Vox ha sido muy significativo en toda la provincia con más de 160.000 votos, casi 48.000 más que a finales de abril. Eso implica, lógicamente, que ha ganado muchos miles de votos prácticamente en todos los municipios. En el caso concreto de Estepona, su victoria se ha cimentado al lograr 2.200 votos más en medio año, pasando así desde la cuarta hasta la primera posición con 7.134 votos. El PSOE se ha dejado casi 800 votos desde abril, Podemos 720 y Ciudadanos se ha desplomado con 3.600 votos menos. Se podría pensar que Vox ha pescado en esos tres partidos ya que el PP, que tiene a José María García Urbano como uno de los alcaldes más votados de España y que ganó de calle en las municipales, ha contabilizado 545 votos más y se queda como tercera fuerza política en las generales.

Resultado El PSOE gana en todos los grandes municipios, incluyendo Málaga capital, a excepción de Fuengirola, Estepona o Alhaurín de la Torre

Si se mira el mapa político provincial en el PP no pueden estar satisfechos porque su color azul solo sale vencedor en cinco municipios (Benarrabá, Cartajima, Fuengirola, Igualeja y Jimera de Líbar). La buena noticia para el partido presidido por Elías Bendodo en Málaga es que han pasado de vencer en cuatro localidades en abril a cinco en noviembre, siendo Fuengirola la más destacada. Han conseguido mantener Igualeja y Jimera de Líbar y, en lugar de Canillas de Albaida y Júzcar –que han pasado a Vox– se han hecho con Benarrabá y Cartajima. En cualquier caso, no corren buenos tiempos para el PP a escala de elecciones generales en Málaga porque en las elecciones de 2016 vencieron en 37 localidades y el PSOE en 61. No consiguen, pues, recortar brecha con su mayor opositor.

Por otra parte, la alianza de Podemos e IU se ha saldado con un diputado en la provincia y la victoria en cinco municipios (Arenas, Arriate, Casabermeja, Istán y Teba). Eso no le ha permitido, sin embargo, mantener el segundo diputado que obtuvieron en abril.