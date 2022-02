El PSOE pide transparencia en el acceso de demandantes de empleo a las bolsas del Ayuntamiento de Málaga

La concejala socialista Carmen Martín ha pedido “transparencia” al equipo de gobierno sobre el acceso de los aspirantes a procesos selectivos del Ayuntamiento de Málaga. A través de una moción que defenderá durante la comisión de Personal del próximo jueves, Martín ha pedido al Consistorio que se ponga en marcha “a la mayor brevedad posible mientras se lleva a cabo la completa efectividad del apartado 8 y 11 acordado en la Comisión de Seguimiento de junio de 2021, la posibilidad de que los integrantes de las diferentes bolsas de trabajo puedan consultarlas en el Portal del Empleado de este Ayuntamiento”.

“Hemos tenido conocimiento que las bolsas de trabajo no son públicas, de manera que los integrantes no pueden consultarlas, a no ser que se acerquen al Ayuntamiento de manera presencial. Se ha dado el caso de miembros de la bolsa que han venido a hacer una consulta y la persona que tenía que atenderla por diferentes causas no se encontraba”, ha informado la concejala socialista responsable de Personal.

De esta forma, “con el acceso directo a través del Portal del Empleado ponemos luz y taquígrafos a los puestos de trabajo que sirven de reserva para la contratación temporal y por necesidades del Ayuntamiento de Málaga”, un sistema de selección que “para muchas familias significa una gran oportunidad laboral en un momento especialmente delicado para su economía”, ha expuesto la socialista. Además, Martín ha señalado que “al tener acceso directo a la información de las bolsas de empleo, desde el grupo socialista también podemos vigilar que las escalas y categorías sean las mismas que las publicadas en las Ofertas de Empleo Público que son tramitadas”.

Carmen Martín "Un ayuntamiento con más de 900 millones de euros de presupuesto tiene capacidad tecnológica para permitir a los ciudadanos cualquier consulta municipal por medios telemáticos”

Carmen Martín ha defendido este acceso directo y sin filtros a la información sobre las bolsas municipales de empleo como “un avance hacia la Administración electrónica que tanto se promulga desde el equipo de gobierno. Lo cierto es que obligar al ciudadano a acudir presencialmente al Ayuntamiento para obtener una información de dominio público es un síntoma de que aún vivimos en el siglo pasado en algunas parcelas de lo municipal, y esto tiene que acabar”.

Este funcionamiento de las bolsas de trabajo viene regulado en el Acuerdo-Convenio recientemente firmado con los sindicatos con representación en este Ayuntamiento, donde se ha acordado que “la presentación de documentos y el reglamento regulador de las bolsas de empleo temporal se llevará a cabo cuando los medios electrónicos para su desarrollo estén plenamente operativos, aplicando hasta ese momento la mayor publicidad y transparencia posible en la gestión de las bolsas de empleo temporal del Ayuntamiento de Málaga, dándose un plazo de dos años”.

Para Martín, “esto se puede agilizar mucho más con voluntad política, porque evidentemente un ayuntamiento con más de 900 millones de euros de presupuesto tiene capacidad tecnológica para permitir a los ciudadanos cualquier consulta municipal por medios telemáticos”, ha zanjado.