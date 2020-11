Crítica reacción de los hosteleros con la decisión de la Junta de prorrogar las restricciones en Málaga por el Covid

Crítica reacción de los hosteleros malagueños a la decisión de la Junta de Andalucía de mantener intactas las restricciones horarias y de actividad en la provincia hasta el próximo 10 de diciembre. El presidente de la principal asociación del sector, Mahos, Javier Frutos, ha acusado al Gobierno andaluz de "señalar" a estos negocios a pesar de "la evidencia" de que no son los responsables de los contagios por Covid.

Frente al modelo aplicado en Andalucía, Frutos ha defendido las medidas que viene aplicando en las últimas semanas Madrid, que ha demostrado "que se puede tener abierta la hostelería y mantener la tendencia a la baja en los contagios". También ha apuntado el caso de Cataluña. "Lamentamos que la Junta no mire a Madrid o Cataluña y no atienda la llamada desesperada que viene haciendo la hostelería", ha destacado.

Si bien ha admitido que la decisión de permitir la recogida de comida en los bares y restaurantes hasta las 21:30 "ayudará" a estos negocios, "no es suficiente". "La hostelería tiene capacidad para sobreponerse a esta situación pero para eso tiene que dejarse trabajar, que es lo que no se está permitiendo", ha enfatizado. En este sentido, ha recordado las dificultades por las que atraviesan los alrededor de 300.000 andaluces que trabajan en el sector cuando se impide el trabajo de los hosteleros y se formulan ayudas "que no son suficientes".

Frutos ha sido igualmente crítico con la decisión de no variar las restricciones que afectan a la provincia malagueña, a pesar de tener los mejores datos de incidencia de la región. Así, ha cuestionado que la Junta haya decidido abrir ciertos distritos sanitarios que están "con peores datos". El presidente de Mahos, aunque sin datos concretos, ha destacado la repercusión negativa que tiene sobre la campaña de Navidad, una de las de mayor importancia en la provincia, la prórroga de las restricciones hasta el 10 de diciembre.