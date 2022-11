Unos 500 estudiantes participan en una jornada de formación masiva en reanimación cardiopulmonar

Unos 500 estudiantes de Primaria y Secundaria han participado esta mañana en la jornada de formación masiva en reanimación cardiopulmonar (RCP), celebrada en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga. Gracias a esta actividad han sido formados por 30 instructores en soporte vital básico, que son profesionales del servicio de emergencias 061 y de los servicios de urgencias de atención primaria del distrito de Málaga.

A las jornadas han asistido Fernando Ayuso, director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía y vicepresidente del Comité Organizador del Congreso y Carlos Alonso, presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y del Comité Organizador del Congreso. Este curso se realiza a alumnos de Primaria y posteriormente se hacen recordatorios en Secundaria, Bachillerato. "Es fundamental desde primera hora. Se debe interiorizar tanto que cualquier ciudadano sepa hacer estas maniobras ante un caso de muerte súbita cardiaca o parada cardiorrespiratoria", explica Ayuso.

Málaga es una de la ciudad de España con más desfibriladores semiautomáticos. "Esto da una gran seguridad a la población", destaca Ayuso. No obstante, es necesaria una formación. "Existe el concepto de que la reanimación cardiopulmonar es muy compleja, hay aspectos que lo son, pero son tardíos. Si no hay una persona formada cerca cuando eso sucede para hacer esas maniobras y para avisar el 112, da igual cuantos recursos podamos poner porque no van a ser suficientes porque no van a llegar a tiempo", advierte Alonso. "Lo que marca la supervivencia en una parada cardiorrespiratoria es llegar lo antes posible y aplicar estas maniobras", asegura Ayuso.

Esta jornada se enmarca en la quinta edición del Congreso Nacional de RCP, situado en Málaga durante este fin de semana (25 y 26 de noviembre). Dentro del elenco de ponentes, mesas, talleres, actividades hay una amplia representación de personas de todos los servicios de emergencias, con participación internacional. El objetivo es la difusión de RCP a ciudadanos y profesionales.

El Congreso cuenta con 900 asistentes, el récord desde que se celebra. Ambos han valorado positivamente el evento. Para Ayuso, "es algo muy positivo para la ciudad. El hecho de que sea en Málaga es un atractivo para que venga mas gente de toda España. "Es un congreso científico del más alto nivel. Son unas cifras de asistencia muy importantes para un congreso tan específico", asegura Alonso.

El director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha agradecido a la Universidad de Málaga la colaboración. "Siempre que hacemos un evento de estas características la UMA no nos pone nunca ningún impedimento.