Campaña de recaudación de fondos para un bebé con parálisis cerebral de Villanueva de Algaidas

Dante, un menor de ocho meses que vive en Villanueva de Algaidas sufre, por falta de oxígeno, una parálisis cerebral que podría ser tratada en una clínica privada de Galicia. El tratamiento "largo y muy costoso" sumado a que sus padres "no tienen los medios necesarios para hacerlo", ha llevado a lanzar una campaña de recaudación de fondos que se suma a una recogida solidaria de tapones en varias localidades vecinas.

El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas ha publicado en sus redes sociales ambas posibilidades de contribuir al viaje de Dante y posterior tratamiento en una clínica privada de Galicia. Por un lado, detalla los puntos donde depositar los tapones, que en el municipio es la guardería, pero también se puede contribuir en Cuevas Bajas, Alameda, Villanueva de Tapia, Loja, Huertor Tajar, Villanueva del Rosario y Villanueva de la Concepción.

Del mismo modo, el Consistorio facilita dos números de cuenta para ayudar al pequeño. "Hola soy Dante, vivo en Villanueva de Algaidas y tengo ocho meses, por falta de oxígeno en el cerebro, sufro una parálsiis cerebral, la cual me impide tragar, por lo que me alimento por sonda, también tengo problemas respiratorios y de movilidad. Mis papás me quieren llevar a una clínica privada a Galicia donde pueden ayudarme", recoge la publicación, donde agradece toda ayuda y colaboración.