Las 200 recetas de los empresarios malagueños para salir de la "permacrisis"

Dice el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, Javier González de Lara, que estamos en una "permacrisis" o, lo que viene a ser lo mismo, una crisis permanente porque "cuando no es una pandemia, es la inflación, la guerra, la amenaza de los tipos de interés..." Los dueños de las empresas y sus directores financieros no ganan para sustos con tanta incertidumbre pero hay dos cosas claras: hay que tener una hoja de ruta y hay que pedir porque el que no llora no mama.

Con estas dos ideas sobre la cabeza, los empresarios malagueños han elaborado y presentado este martes el Informe de Propuestas Empresariales para la Recuperación Económica 2022, un documento en el que, según González de Lara, "hay una batería de más de 200 ideas con el gran objetivo del empleo".

El presidente de la CEA y la CEM ha recalcado que "hay que construir el camino de la recuperación" y ha recordado las próximas elecciones andaluzas, que tendrán lugar el 19 de junio, para que se puedan conseguir algunas de las reclamaciones de la patronal. González de Lara exige "regulaciones claras, simples y previsibles, estabilidad política, seguridad jurídica, una fiscalidad competitiva, defender la unidad de mercado o que haya una fuerte inversión en formación". "Nos dirán que lo pedimos siempre pero es que no se termina de cumplir", ha detallado.

El máximo representante de los empresarios andaluces, que previamente ha presidido la asamblea de la CEM, ha solicitado también "una política económica que facilite la inversión" y se ha mostrado especialmente duro con el funcionamiento de las Administraciones públicas, al señalar que con la pandemia se han alejado del ciudadano al exigir citas previas o la realización de acciones a través de sistemas digitales que ponen en serias dificultades, sobre todo, a las personas mayores. "Hay que hacer una reforma de la Administración pública, casi una revolución, para que sea más eficiente, roboticen procedimientos y sean capaces de atraer talento", ha recalcado González de Lara.

La vicepresidenta de la CEM, Natalia Sánchez, ha presentado previamente el informe cuyos cuatro grandes retos son: mejorar la competitividad, apostar por la sostenibilidad, mejorar la calidad institucional y el marco regulatorio, y atraer y generar nuevas inversiones. “Tenemos ante nosotros la oportunidad de aprovechar las posibilidades que nos brindan estas transformaciones profundas para crear un futuro prometedor que nos ofrezca la ansiada consolidación económica y un desarrollo integrador que refuerce nuestro tejido social”, ha indicado Sánchez y, acto seguido, ha dado paso a cinco directivos que han hablado de la situación actual en sus respectivos sectores.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Baldomero Bellido: "Recibimos ataques todos los días en lugar de poner en valor nuestra actividad"

El presidente de Asaja, Baldomero Bellido, ha asegurado que los agricultores y ganaderos malagueños "necesitamos una apuesta clara y decidida por el futuro de nuestras explotaciones" y ha lamentado el "abandono" de muchas granjas porque son imposibles de mantener económicamente ante la continua subida de los costes y los bajos precios en origen.

Bellido ha reclamado un mayor control en las fronteras europeas a la importación de productos agrarios y ganaderos para evitar, por ejemplo, enfermedades como la mancha negra, y ha pedido unos precios "que nos permitan tener una rentabilidad". El presidente de Asaja también ve urgente una solución definitiva a la falta de agua, utilizando plantas desaladoras.

INDUSTRIA

Tomás Azorín: "Debemos tener una estrategia para que la industria en Málaga llegue al 20% del PIB en los próximos años

El director de Estrategia y Transformación de Financiera y Minera (Heidelbergcement Group), Tomás Azorín, ha explicado que el peso de la industria en el PIB malagueño es de apenas el 5%, por lo que "está muy lejos" de otras regiones españolas y europeas donde alcanzan el 20%. En este sentido, Azorín ve necesario que Málaga tenga un sector industrial "fuerte" y que se diseñe "una estrategia para que la industria llegue al 20% del PIB en los próximos años".

El directivo del grupo propietario de la fábrica de cemento de La Araña, una de las industrias más antiguas de la provincia, ha destacado que las inversiones en este sector "son a largo plazo y para ello es fundamental que el territorio sea atractivo", por lo que ha reclamado una "política atractiva y transversal de largo recorrido en medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio". Azorín también ve necesario reforzar la seguridad jurídica, reducir la burocracia, avanzar el modelo de economía circular, luchar contra el cambio climático o apostar por proyectos de transporte y logísticos como el corredor ferroviario de Málaga.

CONSTRUCCIÓN

Juan Manuel Rosillo: "Hay una hiperexigencia a las empresas que hace inviable la ejecución de obras"

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Manuel Rosillo, ha destacado que el sector está "con positivas cifras de actividad y sigue siendo un motor con 65.000 empleados en el primer trimestre". No obstante, también hay incertidumbres. Una de ellas es la inflación que, según Rosillo, "está provocando que sea difícil ejecutar contratos públicos y privados por el coste de las materias primas". El Gobierno y la Junta ya han publicado textos normativos que ponen ciertos márgenes y Rosillo ha reclamado a todas las administraciones locales que hagan lo mismo "para paliar las graves consecuencias que estamos sufriendo las empresas en un encarecimiento de costes sin precedentes".

Rosillo también ha criticado que hay una "hiperexigencia a las empresas que hace inviable la ejecución de obras", haciendo relación a los requisitos exigidos para optar a un contrato y a los precios de licitación. El presidente de ACP cree que hay mucho trabajo por delante porque son necesarias inversiones en desaladoras, ampliación de puertos deportivos, la autovía a Ronda, el acceso norte al aeropuerto, el tren litoral, acabar las obras del Metro, mejorar las instalaciones de centros sanitarios o educativos, o facilitar el acceso a la vivienda. En este último punto, Rosillo ha criticado que "no tiene sentido" que las Administraciones tengan suelos sin ponerlos en carga y ha pedido que sean las propias instituciones las que hagan viviendas asequibles en régimen de alquiler sobre esos suelos públicos.

TURISMO

José Carlos Escribano: "Hay que aumentar las conexiones aéreas del aeropuerto de Málaga con los mercados lejanos"

José Carlos Escribano, vicepresidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha considerado necesario aumentar las conexiones directas del aeropuerto internacional de Málaga con mercados emisores lejanos como Estados Unidos, Canadá, China, India, México o los países latinoamericanos. Este directivo ha recalcado que la Costa del Sol tiene un "entorno seguro" desde el punto de vista sanitario, medio ambiental e institucional y mantenerlo es clave para competir con el resto de destinos del arco mediterráneo.

Entre las medidas que considera más urgentes dentro del sector turístico, Escribano ha hablado de impulsar la digitalización de las empresas, promover el turismo gastronómico, crear nuevas infraestructuras de ocio, dar una mayor seguridad jurídica a los chiringuitos, o tener un plan estratégico para poner fin a los problemas que ocasionan cada año los temporales de levante en las playas de la provincia.

TECNOLOGÍA

Antonio Gómez-Guillamón: "No podemos caer en la autocomplacencia por el desarrollo tecnológico de Málaga"

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace, ha destacado el buen comportamiento de la industria tecnológica en Málaga gracias a la continua implantación en la provincia de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, aunque ha subrayado que "no podemos caer en la autocomplacencia".

Gómez-Guillamón, fundador de Aertec, ha puesto de relieve el buen funcionamiento de Málaga Tech Park, la creación de Innova IRV y las posibilidades que se abren en microelectrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial o 5G con el Perte de 11.000 millones de euros para promover la industria de los microchips en España, donde Málaga podría llevarse un buen pellizco. Este experto también ha pedido promover la formación en programación desde primaria, fomentar la FP Dual, apoyar más a las startups para que se conviertan en grandes empresas, o apostar más desde la Junta de Andalucía por la compra pública innovadora.

Varias de las medidas de los cuatro principales retos

Entre los cuatro retos que se marcan los empresarios malagueños, aquí van varias de sus principales propuestas para conseguir la reactivación económica:

Reto 1: Mejorar la competitividad

Impulsar con programas específicos la innovación en todos los sectores productivos

Favorecer la dimensión de las empresas andaluzas

Reforzar las Unidades Aceleradoras de Proyectos

Ejecución de la Estrategia de Transformación Económica de Andalucía (ETEA)

Impulsar una entidad de desarrollo empresarial

Apoyar la internacionalización de las empresas

Reforzar los programas de formación en sectores con perfiles no cubiertos

Impulsar la Formación Profesional, especialmente la Formación Dual

Reto 2: Apuesta por la sostenibilidad

Reducción de trabas administrativas

Ley de Economía Circular

Programa de inversión de redes de transporte energético en zonas de potencial renovable para mitigar vertidos

Medidas de apoyo al autoconsumo

Apuesta por el hidrógeno verde y su uso en la industria y la movilidad

Impulsar la participación de los proyectos de empresas andaluzas en los Fondos de Recuperación

Reto 3: Mejorar la calidad institucional y el marco regulatorio

En el ámbito de la calidad institucional, se propone:

Reforzar la coordinación entre los diferentes departamentos de una misma Administración

Asegurar la homogeneidad de criterios interpretativos

Dotar los medios técnicos y humanos necesarios que permitan la gestión eficiente de los expedientes por parte de los servicios y departamentos administrativos

Impulsar la digitalización de los expedientes y su tramitación

Como propuestas en la mejora de la regulación:

Desarrollo del Plan de Mejora de la Regulación Económica Horizonte 2024 en el ámbito andaluz

Aplicar la implantación efectiva del principio de que para crear un nuevo trámite antes se debe suprimir otro

Universalizar la extensión de la comunicación previa y de la declaración responsable

Ampliar la aplicación del silencio administrativo positivo

Reforzar el papel de la ACREA (Agencia de la Competencia y de la regulación Económica de Andalucía) en los procesos de elaboración de normas autonómicas

Reto 4: Atraer y generar nuevas inversiones