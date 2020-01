La cifra de reclamaciones por las inundaciones en Campanillas se aproxima al millar

La envergadura de los daños que deja tras de sí el coletazo de la tormenta Gloria en Málaga queda corroborada por la creciente cifra de vecinos afectados. Los datos actualizados por el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol sitúan ya en unos 750 los damnificados por el temporal de lluvia que, de manera especialmente cruda, se dejó sentir en la madrugada del pasado sábado en el distrito de Campanillas.

El balance se corresponde con las reclamaciones formalizadas ante la oficina puesta en marcha por el distrito municipal con el objetivo de cooperar en la tramitación de las ayudas correspondientes. Así lo ha expuesto la concejala de Campanillas, Ruth Sarabia, quien ha puesto en valor la labor de coordinación que mantienen los diferentes organismos municipales en el intento de que el barrio recupere la normalidad cuanto antes. Algo que, a tenor por la incidencia del temporal, no parece que sea posible antes de finales de semana.

Sarabia ha comentado que la mayor parte de las reclamaciones responden a incidencias causas en vehículos, sótanos y garajes, y ha precisado que no en todos los casos se trata de personas con seguros en vigor. Una circunstancia que puede, llegado el caso, complicar el procedimiento a seguir. De acuerdo con sus estimaciones, del total puede haber un 5% sin ellos.

"Hay gente que viene y nos dice que no tiene seguro porque es inquilino y que ignora si el propietario lo tiene o no", ha expuesto la concejal a modo de ejemplo, quien ha señalado que la situación se complica para muchos afectados. En este sentido, ha señalado la existencia de "seguros baratos" que no cubren los desperfectos causados en las viviendas "por no tener señalado el daño a terceros y es obligatorio eso para que te cubra el Consorcio de Seguros". Pero, además, según la responsable municipal, algunos afectados se quejan de que los seguros contratados "están dando como un paso hacia atrás, eludiendo la labor de intermediación".

Toda la información recopilada por el Ayuntamiento está siendo remitida al Consocio de Seguros para que proceda a su tramitación. No obstante, es posible que más allá de los que directamente han acudido a las dependencias habilitadas por el Consistorio haya otros que han preferido acudir al Consorcio. Esto hace que sea posible que la cifra final sea superior. Corresponderá a los peritos del ente estatal el fijar la cuantía de los daños causados por Gloria. Según Sarabia, este lunes ya había técnicos que estaban realizando esta labor sobre el terreno.

Precisamente, el alcalde, Francisco de la Torre, ha hablado este lunes de los efectos del temporal, confirmando el interés de todas las administraciones por que "todo sea muy ágil para ayudar a que las familias recuperen la normalidad y los fondos". Tras confirmar una conversación con el responsable del Consorcio en Málaga, ha asegurado que el objetivo es "actuar con la máxima agilidad y con la máxima comprensión" en cuanto a la valoración económica de los daños.

Incluso, ha afirmado que si los damnificados no tienen seguro y el Consorcio no puede cubrir "el compromiso es autonómico y local, y si puede ser estatal, que se hablará con la Administración central, para ayudar a esas familias". Al tiempo, ha puesto en valor la coordinación entre los efectivos autonómicos y municipales.