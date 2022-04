Recta final de los trabajos en la puesta a punto de Carretería para la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa de 2022 trajo a Málaga una urgencia principal: acelerar las obras de calle Carretería para garantizar el paso de las cofradías por ella. Seis días antes del Domingo de Ramos, parece que el objetivo se ha cumplido. Durante la jornada de hoy se han ido asfaltando la fase 1 de la vía, correspondiente a la zona sur en la que se ubica la Tribuna de los Pobres. El concejal de Urbanismo, Raúl López, ha afirmado que entre mañana y el miércoles quedará este trabajo finalizado y que “la vía se podrá usar con toda la normalidad que da un tramo de obra”. Así mismo, en la calle Cisneros estará disponible la acera pero no la calzada y la Tribuna de los Pobres “estará acabada pero no usable”.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga dividió la fase 1 de Carretería en tres subfases. La primera comprende el tramo de la calle que va desde el callejón Postigo de Arance hasta la Tribuna de los Pobres, la segunda corresponde con la Tribuna propiamente y la tercera abarca el tramo que llega hasta Calle Cisneros. Durante esta mañana se podía ver cómo los trabajadores estaban asfaltando el primer tramo y se estaba rellenando el segundo para poder acondicionar la zona. “Se ha hecho un gran esfuerzo para que queden finalizadas las actuaciones dos o tres días antes de comenzar la Semana Santa”, indicaba López.

A pesar del acelerón que se ha dado, en esta Semana de Pascua el paso de las cofradías por Carretería no será como se ha conocido hasta el momento. “La Tribuna de los Pobres estará acabada pero no usable. Hemos trasladado a la Agrupación de Cofradías que revisen su itinerario para que lo que tenían pensando exhibir en ese punto lo hagan en otro sitio”, declaraba el concejal. De esta forma, se abrirá una escalinata que conecta la zona norte con la sur y “será un lugar de paso, pero no de aglomeración de público”. El concejal explica que han sufrido la falta de camiones, provocada por la huelga de transporte, para trasladar la zahorra necesaria para cubrir un agujero de 15 metros. “Aunque tampoco hubiéramos llegado sin la huelga”, confiesa el concejal.

Por otra parte, los malagueños podrán pasear por la acera de calle Cisneros, aunque la calzada se encontrará en obra. Por lo tanto, las cofradías girarán antes y será calle Puerta Nueva la vía que conecte con Carretería. “Tanto la Agrupación de Cofradías como la Confederación de Empresarios nos ha estado ayudando y se ha hecho un esfuerzo por parte de todos”, concluía López. Una vez que finalice la Semana de Pasión, se retomarán las obras para finalizar las fases 2 y 3 de este tramo de Carretería, por la que únicamente transcurrirán vehículos de transporte público, residentes y vehículos autorizados.

Las cofradías que tienen previsto su paso por Carretería este año son la sección de Lágrimas y Favores de Fusionadas, Prendimiento, Crucifixión, Rocío, Nueva Esperanza, Rescate, Sentencia, Fusionadas, Paloma, Sangre, Cena, Viñeros, Zamarrilla y Piedad. Por otro lado, Gitanos y Pollinica comunicaron que este año su salida procesional no transcurrirá por esta calle.