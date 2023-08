Regantes del Guadalhorce piden restricciones para el sector servicios de Málaga

La situación del campo malagueño no es nada alentadora. Las dos zonas más afectadas por la falta de agua por la sequía son la Axarquía y el Valle del Guadalhorce, donde los pantanos de ambas comarcas cada vez tienen menos reservas, hasta el punto en el que los embalses de la Viñuela y el Conde del Guadalhorce ya han alcanzado sus mínimos históricos. En el Guadalhorce, los regantes llevan semanas exigiendo restricciones para Málaga capital y tras conocer las recientemente aprobadas por el Consistorio, consideran que también deben tener medidas de ahorro el sector servicios, puesto que “es otro sector económico como la agricultura”. Además, también piden más protección para la agricultura y no se pierda por la falta de agua actual.

Tres son los pantanos que le dan agua al Valle del Guadalhorce: Conde del Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba. El primero de ellos ya ha llegado a su mínimo histórico y se encuentra actualmente al 19,3% de su capacidad con 12,8 hectómetros. El embalse del Guadalhorce tiene, de momento, 32,7 hectómetros y está al 26% y el de Guadalteba se encuentra al 36,3% con 55,6 hectómetros. Cabe señalar que estos dos son los pantanos que a día de hoy contienen más agua.

Actualmente, la capital se abastece, en parte, gracias al agua de estos pantanos. Por lo que, fuentes cercanas a la Asociación Provincial de Regantes de Málaga sostienen que los 300 litros por segundo que la capital manda a la Axarquía sale directamente del Valle del Guadalhorce, “no se la está dando el Ayuntamiento de Málaga”. Asimismo, inciden en que no tienen ningún problema en destinar su agua de riego, al abastecimiento de la capital siempre y cuando se destine a la población estable de Málaga. “Ya lo hicimos en la mesa de sequía del 95 que le dimos a Málaga 16 hectómetros y lo hemos hecho posteriormente muchas veces”, sostienen.

En este punto, desde Aprema explican que cuando exigen “medidas más severas” para ahorrar agua, no desean que se enfoquen al abastecimiento de la población, sino que se dirijan hacia el sector servicios, ya que “los embalses del Guadalhorce los hemos pagados los malagueños”. La asociación sostiene que las presas las han pagado en un 76% los regantes y en un 23% el abastecimiento, tal y como se aprobó en 1975 por la Confederación Hidrográfica del Sur.

De igual forma, también inciden que actualmente “están beneficiando al sector servicios al 100% y a nosotros no, cuando es una obra que hemos pagado nosotros y somos también un sector económico”. Además, consideran que “están protegiendo al sector servicios y asegurándose que no les falte agua” cuando “es un sector que se puede paralizar en cualquier momento como sucedió en la pandemia”. En cambio, aseguran que el sector agrícola siguió “al pie del cañón” en aquella época y ahora, por la falta de agua, “se están secando los cultivos de toda la zona” y remarcan que en el sector servicios “hay crecimiento, pero en la agricultura no, porque no nos dan concesiones de agua”.