La lista de reivindicaciones de los enfermos de esclerosis múltiple de Málaga

Lunes 30 de mayo, día para concienciar sobre la esclerosis múltiple. La jornada se convierte en una ocasión para darle voz a un colectivo que en Málaga está formado por unos 4.500 pacientes. Sus principales reivindicaciones son dos: celeridad en el trámite para el reconocimiento de discapacidad que trae aparejada la patología y más sesiones de fisioterapia en la sanidad pública para que los afectados no tengan que terminar costeando servicios de su bolsillo para poder tener una calidad de vida digna.

El reconocimiento de la discapacidad puede tardar "años", según denuncia el presidente de la Asociación Malagueña de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple (Amfaem), David Vila. Asegura que los tribunales de valoración "son muy lentos" y mientras tanto no se concluye el trámite, no se les conceden ayudas o reducciones fiscales a las que tienen derecho. De ahí que desde la organización se reclame que el mero diagnóstico implique el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad, como punto de partida. Además, Vila pide más coordinación. "Las diferentes Administraciones no se coordinan; la información no fluye entre ellas", critica.

La segunda reivindicación es más fisioterapia en la sanidad pública. Dado que estos pacientes sufren problemas de movilidad en brazos y piernas, la rehabilitación es fundamental para que mantengan su autonomía y calidad de vida. Según Vila, en el SAS disponen de "una decena de sesiones y se acabó, cuando esta es una enfermedad para toda la vida".

Es una enfermedad autoinmune que afecta a unas 4.500 personas en la provincia

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y que, según los grados, puede ser incapacitante. Se produce porque la mielina que recubre los nervios se va perdiendo. Según qué zona ataque, se ven afectadas diferentes partes del cuerpo. "Los nervios vienen a ser el cobre y la mielina el plástico que lo recubre. Imagina una casa con el cobre de los cables al descubierto... Hace cortocircuito... Algo así nos pasa a nosotros. Es una enfermedad de mil caras porque no hay dos pacientes iguales", explica Vila. Cada caso es diferente en función de qué nervios se vean atacados.

Vila sostiene que de los tiempos para el diagnóstico no tienen queja ya que se produce "relativamente rápido". Estima que tarda "entre una semana y un mes", según la celeridad de las pruebas, que suelen ir por la vía de urgencia. "Ahora es una enfermedad más conocida y todo va más rápido que hace unos años", afirma.

Como muchas otras enfermedades, también la asistencia a estos pacientes se vio afectada por la pandemia, con retrasos en los diagnósticos y en la atención. Pero desde la asociación se indica que ya la situación prácticamente se ha normalizado a niveles previos a la crisis sanitaria del Covid.