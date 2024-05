El rent a car revive tras la pandemia y la falta de chips en Málaga: Aumenta la compra de coches y las reservas se 'animan'

Estás en la autovía, te adelanta un coche y lo ves: pegatina de una empresa de alquiler. Vas a aparcar y uno, dos, tres, cuatro, coche de alquiler. Esa sensación de que cada vez hay más vehículos de este tipo en las carreteras de la provincia no es sólo tuya: las compras de rent a car han aumentado un 25% en lo que va de año respecto a 2023 y en el sector ya ven como la desestacionalización del turismo también hace que las temporadas sean cada vez más largas.

En el mes de abril, el último del que la asociación de concesionarios (Faconauto) ofrece datos, el rent a car (RAC) adquirió 312 vehículos, haciendo que en el acumulado del año este sector haya adquirido ya 975 para aumentar o renovar su flota. Este dato supone un aumento de un 25% en comparación con el mismo período del año pasado, que ya estaba empezando a apreciarse una recuperación.

Feneval, la patronal española de vehículos de alquiler, ofrece un dato algo superior en cuanto a las matriculaciones, señalando que en el mes de abril en la provincia se produjeron 431 (un 18% más que hace un año) y aupando el acumulado del año a las 1.354 (un 27,8% más).

Y si se puede hablar de un sector que revive es porque durante la pandemia y sus efectos posteriores en el comercio y la producción supusieron un gran bache en el sector. Primero porque durante los meses más duros tuvieron que poner a la venta parte de su flota, para poder obtener ese remanente con sirviera como bombona de oxígeno al no tener ingresos.

Pero, después, cuando sacaron cabeza y volvió el turismo, "no nos esperábamos nunca que íbamos a tener problemas para comprar coches y ahí tuvimos que ir al vehículo de ocasión, a otros países, fuimos valientes, porque los concesionarios no atendían nuestra demanda", asegura Ana María García, presidenta de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aseval).

Para García los buenos datos se deben primero a esa flota mermada por los efectos de la pandemia que aún coleaban y por que ya se ven los brotes verdes y la desestacionalización en un sector que tiene un impacto (entre directa e indirectamente) de 1.380 millones de euros según un estudio realizado por Turismo Costa del Sol.

Desde ASEVAL aseguran que un 80% de los vehículos de alquiler que circulan por Andalucía salen desde la provincia de Málaga. García, señala un motivo evidente: "¿Qué otro gran aeropuerto hay en Andalucía? Málaga es punto de salida y destino". Y los datos la ratifican, en lo que va de año, el Aeropuerto de Málaga es el tercero de España en cuanto a visitantes –sólo por detrás de Madrid y Barcelona– y ya ha movido a 6,7 viajeros durante los cuatro primeros meses del año, mejorando todos los datos del anterior, que marco el techo en más de 23 millones de usuarios.

"Se nota que la demanda es importante por el tipo de reservas que nos hacen, la Semana Santa suele ser el termómetro del año y esta ha sido muy buena", señala García en relación con las expectativas de cara a verano. "Si quieres un modelo en concreto para este verano, reserva con tiempo, sino es posible que llegues y no lo tengas", avisa García sobre la posibilidad de que se produzca cierta falta de stock –sobre todo de algunos modelos– en época estival.

De sus usuarios, uno de cada tres alquila el coche durante una semana, porcentaje que aumenta hasta el 60% si se amplía la horquilla entre cinco días y tres semanas.

Antonio del Paso, propietario de Autos del Paso, también es positivo: "Se está viendo cómo cada vez hay menos estacionalidad, las reservas son más durante todo el año", a la vez que vaticina un gran verano para el sector. De cara a verano "las reservas no están a tope aún, pero la ocupación está siendo mejor que otros años ya".

Otro de los termómetros para conocer la salud de los coches de alquiler es el trabajo que generan. Si antes de la pandemia, en 2019, habían 1.842 empleados en promedio en el sector en Málaga, otra buena noticia es que durante 2023 esta media –que siempre tiene un pico estival– aumentó hasta los 1.911, después de caer hasta los 1.400 en 2020 y 2021. La recuperación también se ve en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, que vuelven a rozar las 200 tras caer un 13% en 2020 a 174. Si se incluye a los autónomos, este número asciende hasta las 505 y supone más de la mitad de los operadores andaluces, según el citado estudio de Turismo Costa del Sol.

Más coches, pero pocos eléctricos

Si bien es cierto que los servicios de rent a car adquieren cada vez más coches casi todos cuentan con motorización gasolina o híbrida, dejando al eléctrico totalmente de lado, esto, para Del Paso tiene una explicación muy lógica: "Con la falta de cargadores que hay, la gente no los quiere". Pero tampoco son muchos, en comparación los híbridos, por otro motivo simple, el precio que ponen las empresas se diferencia según el tamaño y no la motorización, por lo que no se paga el plus que cuesta un coche que se impulsa a la vez con motor térmico y eléctrico.

Y es que, señala Del Paso, que el golpe al bolsillo de estas empresas ha sido grande desde 2019, "el precio de los coches en concesionario ha subido un 50% desde después de la pandemia hasta ahora". Por lo tanto, sí, es más que probable que sigas viendo muchos coches de alquiler por las carreteras y aparcamientos, pero, si no hay ayudas o infraestructuras, los verdes serán los menos.