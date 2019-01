Los bomberos confían en terminar la galería hoy "pero no hay garantías"

El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Delgado Bonilla, confía que el túnel de acceso a Julen “pueda estar concluido hoy, aunque no hay garantías”. No ha querido dar plazos y ha pedido prudencia “parar no ir contando centímetro a centímetro lo que ha avanzado”. Ha vuelto a referirse a la dureza del terreno y a las complicaciones que ha generado a lo largo de estos doce días. “El ritmo dentro de lo que sabemos es bueno”, ha apostillado.

Delgado Bonilla ha subrayado la coordinación e implicación de los equipos así como la solidaridad de sus miembros y del resto de la población. “Los ánimos no decaen a pesar de las horas”, ha añadido al tiempo que ha recordado que “la familia lo está pasando tremendamente mal. Quieren soluciones rápidas, pero hay que ponernos en su piel”, ha dicho.

Circunstancias inéditas

Con respecto a los trabajos que está llevando a cabo la Brigada de Salvamento Mineros, ha recordado que se encuentran a 60 metros de profundidad “en unas circunstancias inéditas”. Según ha dicho, durante estos días se han llevado a cabo tres o cuatro reuniones de seguridad entre este equipo, la Guardia Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos. También se han estado haciendo simulacros.

“Los relevos los están haciendo entre 30 y 40 minutos pero también depende del arranque que hayan tenido. El protocolo lo han dispuesto ellos, y nosotros los medios sin escatimar nada. Desde las camas para que descansen hasta una secadora por si la necesitan porque tengan húmeda la ropa”, detalla el presidente del organismo provincial.

Protocolo de actuación

Con respecto al protocolo que seguirá una vez que los mineros hayan abierto la galería horizontal que da acceso a Julen y la posibilidad de que se introduzca una cámara, ha dicho que “ya está establecido ese protocolo de intervención cuando se llegue a la zona crítica donde creemos que esté el crío”. “No olvidemos que es un tema en el que hay unas diligencias previas y que está judicializado. La Guardia Civil es la autoridad competente”, enfatiza.

Delgado Bonilla también hace hincapié en “la transparencia y veracidad” de la información que se está trasladando “y que llega primero a los padres”. También ha alabado “el difícil papel que le ha tocad al comité técnico asesor” que “continuamente están dando soluciones a las dificultades”. “La planificación es buenísima”, subraya.