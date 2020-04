Unas 20 residencias de Málaga tienen casos de coronavirus, pero la situación está “controlada”

Unas 20 residencias de la provincia de Málaga tienen casos de coronavirus. Salud no confirmó este dato. Pero fuentes confiables estimaron en esa cifra los centros afectados. Sin embargo, no concretaron el número de personas contagiadas. Las fuentes aseguraron que la situación está “controlada” y que se están adoptando medidas. E insistieron en que Málaga, pese a ser la provincia con más contagios totales entre la población general, no es la más golpeada en las residencias, como ocurre en Sevilla o Granada. “Aquí la situación de momento está contenida”, aseguran.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, informó este martes que un total de 273 residentes en centros de mayores han fallecido con coronavirus en Andalucía y que 1.462 están contagiadas. La Junta no ha facilitado el dato provincializado actualizado (La semana pasada, cuando en la región los fallecidos eran 162, en Málaga había 19 víctimas mortales y 66 contagiados). La cifra de fallecidos con Covid en estos centros geriátricos representan, a día de hoy en la región, el 33% del total de muertos en la comunidad autónoma, que ascienden a 836.

Sin embargo, trabajadores sociales están convencidos de que estas estadísticas no reflejan toda la realidad. Dado que hasta hace apenas unos días no sea hacía la prueba a todos los residentes, ancianos que hayan muerto con el virus no figuran en los registros del Covid 19 simplemente porque no se les hizo el test.

“Creemos que esas cifras son inferiores a lo que realmente está pasando, porque hay muchos fallecidos a los que no se les hizo la prueba; el número de fallecidos [en residencias] es muy superior”, apunta el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Manuel Fuentes.

Trabajadores sociales piden más apoyo de Salud en los asilos por que “no son hospitales”

Para atajar el avance del virus, en la provincia, la Consejería de Salud hará alrededor de 10.000 test, no sólo entre los ancianos ingresados, sino también entre los trabajadores. El objetivo es apartar a residentes y empleados que puedan contagiar a otra persona.

Fuentes sanitarias defienden la labor que se está haciendo desde Salud: apoyo de médicos y enfermeros de los distritos sanitarios a las residencias y creación del centro medicalizado de La Paz para evacuar a los mayores con Covid cuyos asilos no tengan espacio para separarlos de los sanos.

Manuel Fuentes, el presidente de la asociación profesional que agrupa a los trabajadores sociales, tiene una visión diferente:“Las residencias necesitan planes de contingencia medicalizados. No podemos pedir a auxiliares de ayuda a domicilio que atiendan a enfermos de Covid. Las residencias no son hospitales. No tenemos ni los medios materiales, ni humanos, ni personal con conocimientos para abordar una crisis sanitaria. Esto es una cuestión sanitaria, desborda lo social”.

Recuerda que a nivel autonómico, hay 42.000 personas en 689 residencias. “Con las cuatro residencias medicalizadas que ha creado la Junta para toda Andalucía [la de Málaga es la que está en La Paz] no se consigue solucionar el problema”, opina.

Cuando se produjeron los contagios masivos en residencias de Madrid, la Fiscalía remitió un oficio a la Junta para que comunicara cualquier anomalía que detectara en estos centros. Fuentes judiciales confirmaron que, de momento, en Málaga no hay ninguna notificación por parte de la autoridad sanitaria al Ministerio público. Incluso apuntaron que en Sevilla, donde sí se ha abierto una investigación, es informativa, no penal.

El 86% de los fallecidos con coronavirus en Andalucía tenía más de 65 años. Los mayores son población de riesgo. Hace varias semanas, la Unidad Militar de Emergencia desinfectó muchas residencias en la provincia. Aunque con tres semanas de retraso, Salud también ha empezado a hacer los test en estos centros, tanto a trabajadores como a residentes. Además ya tiene en funcionamiento el centro geriátrico medicalizado de La Paz. De momento, allí -a donde van los contagiados cuyas residencias no puedan separarlos en sus propias instalaciones de los sanos- sólo hay una decena de mayores ingresados con el virus.