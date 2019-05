Restaurantes para ir con niños en Málaga donde ser felices y comer perdices

Si cuando sales a comer a restaurantes con niños no dejas de escuchar expresiones del tipo "¿es que este chiquillo no tiene padres?" porque tus adorables querubines no paran de corretear por ahí como los niños que son, no te preocupes: hay restaurantes, bares, cafeterías y demás locales en la provincia de Málaga donde desayunar, almorzar, merendar, cenar o, simplemente, tapear con niños es fácil y cómodo porque han sido especialmente tenidos en cuenta y son bienvenidos.

Muchos de estos locales disponen de espacios especiales como ludotecas o salas de esparcimiento para que los niños y niñas jueguen y se diviertan con un monitor. Es decir, una sala de esparcimiento para los padres, en realidad, que de este modo pueden comer tranquilamente, a su ritmo, sin tener que engullir como los pavos para controlar a lo que más quieren en el mundo.

A continuación listamos algunos de estos locales, pero en la provincia son cada vez más: un buen plan para las familias es descubrir qué restaurante o bar está pensado para todos:

Bendito Perrito Hot Dog Bar

Encontramos Bendito Perrito Hot Dog Bar en la avenida Parménides 12 de Málaga capital, un local cuyo nombre no deja espacio para la duda: su especialidad son los perritos calientes.

Bendito Perrito da un aire nuevo al viejo concepto de hot dog, un lugar donde se pueden degustar perritos calientes hechos al momento y muchos otros productos elaborados de forma artesanal.

Sus salchichas son totalmente artesanales, hechas con los más variados productos en los que la calidad es el denominador común. Incluso su pan es artesanal, horneado en el mismo local.

Un espacio para todo el mundo que incluso cuenta con un especial "family days" y que encantará a los más pequeños con su comida rápida y que, sobre todo, encanta a los padres, por ser comida rápida de calidad.

Mafalda en Pedregalejo

Todo el mundo conoce el Mafalda. Pero a lo mejor no todo el mundo sabe que hay varios de estos locales típicamente malagueños, especializados en el celebérrimo campero. Hoy vamos a hablar del que está situado en el barrio de Pedregalejo (Paseo Marítimo El Pedregal, 71).

Porque en este Mafalda además de comer comida rápida de gran calidad, típicamente malagueña y a precios muy asequibles, se le suma su ubicación: en primera línea de playa, donde las familias pueden disfrutar con sus hijos de un estupendo día de playa antes de reponer fuerzas con un contundente campero como es el Mafaldón.

En este bocadillo de grandes dimensiones, que cuenta con los ingredientes comunes a todos los camperos, se les suma la panceta, una tortilla francesa y un filete de pollo que no se lo salta un galgo.

Cafeterías de cereales: Cereal Brothers, Cereal Hunters, The Cereal Boom y Cereal House

¡Cereales, cereales de colores por todas partes en las cafeterías de cereales! Las modas están para seguirlas, porque si no las sigues, ¿cómo vas a ser alguien cool en Instagram y Facebook? Pues nada mejor para ello que acudir con los niños a alguna de las cafeterías especializadas en cereales azucarados que han aparecido como setas por toda la geografía malagueña.

Lo mejor para celebrar una merienda especial es pasarse por uno de estos locales para salir saturados de leche con más variedad cromática que Pantone y azúcar hasta los topes. Hay quien dice que no es buena idea darle azúcar a los niños que ya son revoltosos de por sí, pero ¿quién es el guapo que no va a una cafetería de cereales para hacerse una foto que subir a las redes sociales?

En la provincia hay varios de estos locales:

Cereal Brothers Café (avenida de Plutarco, 16, Málaga)

Cereal Hunters (calle Cárcer, 2, Málaga)

The Cereal Boom (calle Córdoba, 14, Málaga)

Cereal House:

Cereal House - Málaga (Paseo Cerrado Calderón,14, Málaga)

Cereal House - Marbella (calle Sevillano, 23, Marbella)

Restaurante bar El Ojopatio en Teatinos

El bar El Ojopatio (avenida de Plutarco, 14) se localiza en una zona de Málaga capital que está últimamente creciendo de una manera increíble: el barrio de Teatinos.

El Ojopatio Bar se divide entre diversas zonas y ambientes, entre las que destaca un espacio dedicado a los niños, una ludoteca con personal especializado que divierte a lo más pequeños con actividades y juegos mientras los mayores disfrutan de un almuerzo o una cena civilizadas.

Una amplia carta de dulces, tapas y comida fusión, completan las cualidades de este local que últimamente está atrayendo a numerosos famosos y conocidos.

Poppins en Alhaurín de la Torre

En el número 1 de calle Jumilla de Alhaurín de la Torre encontramos la cuidada y bien decorada cafetería y restaurante Poppins Coffee and Restaurant. Ubicada junto al parque Oriental de la localidad, es una buena idea pasarse por esa zona ajardinada para que los niños jueguen antes o después de disfrutar de Poppins.

Poppins dispone de una superficie de 80 metros cuadrados dedicados en exclusiva a dos ludotecas tematizadas por edades, desde los 3 a los 12 años. Con personal cualificado encargado del cuidado de los más pequeños, Poppins realiza actividades y talleres diarios, junto con un sinfín de juegos, pintacaras, minidisco, videoconsolas, karaoke, coreografías…

De este modo Poppins cumple con la filosofía que dio origen al local: combinar la diversión de los más pequeños con la de los mayores, para que padres y madres puedan disfrutar tanto o más que sus hijos.

Restaurante Dalí

Restaurante Dalí (calle Lope de Rueda, 220) en Puerto de la Torre, tiene más de cuatro décadas de experiencia ofreciendo lo mejor de su esfuerzo y dedicación al sector de la restauración.

Es por ello un establecimiento perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía -la experiencia es un grado, y si un restaurante aguanta abierto más de 40 años es porque su calidad y buen hacer están fuera de toda duda- y porque dispone de un enorme parque de juego y bolas donde los menores podrán entretenerse y jugar mientras los adultos disfrutan plácidamente de la comida.

El Restaurante Dalí es también perfecto para celebrar reuniones familiares, bodas, comuniones, cumpleaños y todo tipo de eventos a los que puedan asistir los más pequeños sin aburrirse ni dar la tabarra a los mayores.

La Mafia se sienta a la mesa

La Mafia se sienta a la mesa -o simplemente La Mafia- es un restaurante de una conocida franquicia que tiene uno de sus locales en calle Compañía, 5, del centro de la capital malagueña. Un lugar perfecto para ir con los hijos porque ¿hay algo que le pueda gustar más a un niño que la pizza?

Pues sí, una pizzería con ludoteca. La Mafia llama a este espacio zona Piccolino, un lugar donde, después de comer, los niños y niñas se lo pasarán bomba con una monitora que está presente en el restaurante todos los viernes y sábados de dos a cinco de la tarde. Con juegos y actividades el personal especializado entretendrá a los pequeños mafiosos de la casa.

La Scala Ristorante

El restaurante La Scala se encuentra en el número 7 de la avenida Imperio Argentina, es decir, en pleno Parque del Litoral de Málaga capital, donde los niños pueden correr y desfogar todas sus energías lanzándose una y otra vez por su famoso tobogán (aunque no tan famoso como el tobogán de Estepona, claro).

La Scala cuenta con animadoras y pintacaras los viernes por la noche, los sábados al mediodía y por la noche, y los domingos al mediodía, que además de jugar con los niños, los supervisa y los entretiene mientras sus padres disfrutan de una amplia carta que ofrece platos italianos y mediterráneos y cuenta con menús infantiles (un plato, bebida y postre por 8 euros), así con numerosas ofertas que varían a lo largo de la semana.

Parada en la Granja

Rincón de la Victoria cuenta entre sus locales de comida rápida con uno con un nombre tan sugerente como el de Parada en la Granja (avenida de la Torre, 39). Un local en el que la decoración y los espacios abiertos se han cuidado mucho y recuerdan, como es lógico, a una granja.

Parada en la Granja apuesta por una variada carta de comida rápida (ofrece hamburguesas, perritos, nachos, croquetas o ensaladas...), pero repleta de productos sanos servidos a través de su 'food truck'.

La gran baza de este establecimiento es su gran espacio infantil con monitor y una enorme cantidad de equipamientos, juguetes y actividades con las que disfrutar. Y para unos padres ¿qué mayor alegría que ver cómo sus hijos disfrutan... un poco aparte?

Restaurante La Grada

También en la zona de Parque Litoral de Málaga, en el número 17 de avenida Imperio Argentina, encontramos el restaurante La Grada. Propiedad de Weligton Robson, ex futbolista del Málaga CF, este local está ideado, tal y como su nombre indica, como un homenaje al mundo del fútbol.

Pero también esta pensado para que los más pequeños no se aburran después de comerse su menú infantil ya que dispone de un parque de juegos y una monitora que estará vigilando a los más pequeños mientras sus padres disfrutan de las tapas, los camperos, las hamburguesas, las ensaladas y el resto de platos más elaborados así como de los partidos de fútbol que podrán ver en las pantallas de televisión instaladas por todo el local.