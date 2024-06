Los retos de Europa tras las elecciones, a debate en Málaga: de los consensos a la inmigración

El rumbo de Europa tras los próximos comicios, en contra de lo que pudiera parecer, no es algo que solo ocupe y preocupe a instituciones y partidos políticos. Es también un tema latente en la sociedad civil, a veces de una manera más apasionada y otras más menos, pero, en definitiva, que subsiste. Pertenecen al primer grupo los catedráticos de Ciencia Política Manuel Arias Maldonado y Ruth Ferrero Turrión quienes, junto a catedrática de Derecho Internacional Magdalena Martín, han protagonizado este miércoles la mesa redonda Elecciones en tiempos de incertidumbre ¿Hacia dónde va Europa? organizada por el Centro de Debate y Desarrollo.

Una charla que ha pivotado en torno a los temas que más habrá que tener en cuenta una vez pasadas las elecciones: las nuevas, o continuistas, líneas maestras que seguirá la UE; la velocidad o el estancamiento en el proceso de integración; o también otros aspectos más mediáticos (y no menos estratégicos a la par que controvertidos) como la transición verde, la inmigración o las guerras culturales.

Una de las patas del debate fue, como no podía ser de otra manera, el próximo color político de los componentes de la institución y de su futuro presidente; además del movimiento en el eje izquierda-derecha de los partidos en los últimos tiempos.

En este sentido, Arias Maldonado expresó su convencimiento de que Bruselas seguirá buscando "el consenso centrista" a la hora de llegar acuerdos, así como el intento de entenderse con las fuerzas más escoradas a la derecha o ultras si estas llegan a crecer significativamente en representantes. "No creo que los cordones sanitarios tengan sentido", dijo; a la vez que rechazó soluciones drásticas como la "democracia militante". Aunque, apuntó, el equilibrio "no será fácil". En paralelo, señaló los puntos que más han exacerbado esta ideología de un tiempo a esta parte; estos son: "La pandemia, la invasión rusa de Ucrania, los rendimientos decrecientes de la UE y el cambio climático". Ferrero Turrión, por su parte, compartió con el auditorio que "la derecha y ultraderecha no ha parado de crecer desde 2014", algo que a su juicio se repetirá tras las próximas votaciones; cumpliéndose así "el 25% que anuncian las estimaciones". Igualmente, disertó acerca del "escoramiento" del centro político hacia este espectro, y afirmó que éste ya "marca la agenda". Asimismo, alertó de que los "derechos de las minorías, de las mujeres y la libertad de expresión pueden ponerse en peligro a niveles locales pero también en el marco europeo".

Otro de los grandes ejes del debate fue la inmigración. Al respecto, Arias Maldonado recordó el peso de "la situación geográfica" a la hora de enfrentarse a ella; es decir, la dispar situación en la que se encuentran los países del interior y del sur. Además, recordó el "complicado" engranaje que supone consensuar medidas, así como la "dependencia de terceros países" como, por ejemplo, Marruecos y Mauritania en el caso español; a los que se confían recursos económicos para controlar las fronteras. En cambio, Ferrero Turrión quiso hacer hincapié en la necesidad de abordar la inmigración "como un fenómeno que hay que gobernar" para evitar "dar munición al discurso xenófobo y racista"; negó la existencia de una "agenda oculta" por parte de Meloni en territorio italiano y alertó sobre la externalización de la inmigración a terceros países, y puso como ejemplo la medida puesta en marcha recientemente por el Gobierno italiano en Albania, es decir, la instalación de centros migratorios.

El tercer gran pilar de la mesa redonda fue la integración de terceros países en el club comunitario. Un punto en el que ambos convergieron al creerlo "muy complicado". Arias Maldonado se remontó a las últimas incorporaciones para poner de manifiesto que no habían terminado de despegar en el seno de la UE. Y afirmó que sería dificultoso mantener una Europa de "por ejemplo 35 o 40 estados a múltiples velocidades". Por lo que, aseguró, si se dan pasos en esta dirección; no será de una forma plena. Ferrero Turrión, por su lado, aseguró que este proceso "requiere tiempos y consensos", y avanzó el malestar que experimentan los territorios balcánicos al ver que otros, como Ucrania, pueden estar más cerca que ellos que "llevan preparándose años" incluso estando en situación de guerra; por último, enumeró las dos únicas formas de lograr nuevas anexiones: la modificación de tratados o la reforma de las votaciones; "de lo contrario, no se hará".