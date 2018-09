Rifirrafe en el pleno de la Diputación por la "recolocación" de cargos de confianza

El curso político en la Diputación de Málaga se ha iniciado con el pleno ordinario del mes de septiembre en el que los grupos políticos, especialmente PP y PSOE, se han enzarzado nuevamente por la "recolocación" de cargos de confianza en la institución gobernada por los populares.

La última moción debatida en la sesión ha sido del PSOE sobre la "recolocación" de ex altos cargos, en este caso del PP, en la institución provincial y, más concretamente, personalizada en el nuevo director de Deportes de la misma, Luis Díaz, que fue gerente del Patronato Provincial de Recaudación y cuya gestión fue investigada.

Los socialistas, con el apoyo de Ciudadanos, IU y Málaga Ahora, han aprobado la moción y, por tanto, instar al equipo de gobierno a destituir a Díaz, además de censurar la "mala práctica de usar la capacidad discrecional de los nombramientos del personal eventual para resolver la recolocación de excargos que se quedan sin empleo en otras instituciones".

La moción recuerda que Díaz "abandonó la labor pública para no enfrentarse a un expediente disciplinario" e incluso, según han indicado los portavoces de PSOE, Francisco Conejo, y Ciudadanos, Gonzalo Sichar, "habló de un tren que no podía dejar pasar". "Pensamos que iba a la empresa privada pero nos sorprendió que su destino era la Fundación de la Cueva de Nerja", en la que ya había ejercido anteriormente por no lo que no era "un nuevo reto".

Sichar ha rechazado que se utilice a las administraciones públicas "para sus afines" y ha exigido que se abra un proceso de selección que valore curricularmente a los candidatos; añadiendo que igual suceda con el cargo de gerente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, que está vacante.

El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha criticado estas "recolocaciones con intereses partidistas con dinero de todos los contribuyentes" mientras que su homóloga en Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha considerado que la vuelta de Díaz no es propia de una institución "seria y responsable".

Conejo ha agregado que la de Díaz no ha sido el único regreso tras el verano y ha recordado el nombramiento el 20 de julio de Ana Corredera, que formaba parte del Ministerio del Interior con Juan Ignacio Zoido, como directora de Empleo o el de la exvicepresidenta de la Mancomunidad de la Axarquía, Natacha Rivas, como personal eventual del grupo del PP.

El vicepresidente y portavoz del PP, Francisco Salado, ha enumerado a excargos del PSOE que fueron asesores en la Diputación durante gobiernos socialistas y de IU y ha recordado también la "macroadministración paralela que tiene la Junta".

Conejo ha dicho al portavoz del PP que el PSOE "no metió en la Diputación a un cargo dimitido ni a ninguno que tuviera un expediente por un auto judicial. Ustedes amparan conductas corruptas", aludiendo a que "es deleznable que Manuel Marmolejo, que dimitió del Ayuntamiento, sea senador".

El vicepresidente ha dicho a Cs que en la Junta no están tan pendientes de disminuir los asesores y ha asegurado que apuestan por Díaz en Deportes "porque es de nuestra confianza y es un profesional que tiene conocimientos" y ha criticado que porque un juzgado "dijo que había que abrirle un expediente disciplinario ya esté condenado".

Residencias

El pleno ha reclamado, con los votos a favor de PSOE, CS, IU y Málaga Ahora, la apertura inmediata de la residencia de San Carlos en Archidona. La vicepresidenta popular Ana Mata se ha referido a los problemas estructurales que han provocado retrasos y ha reiterado que cuanto acaben dichos trabajos se abrirá. También ha recordado que están a la espera de conocer cuántas plazas concertará la Junta, a la que ha exigido "agilidad".

Respecto a La Vega de Antequera ha apuntado que, debido a su extensión se dará cabida a otras necesidades, en este caso para personas autistas: "Queremos ir de la mano de la Junta y le manifestamos el poder compartir esa residencia para este colectivo que está en una situación muy precaria".

Mata ha aclarado que "no ha sido voluntad" del equipo de gobierno del PP "cerrar ninguna residencia", lamentando que la oposición "alarme al personal y desinforme para que haya un clima de que la derecha quiere recortar servicios sociales pero es la derecha la que da estabilidad a la sociedad de bienestar".

Otros asuntos

En la sesión el PSOE ha presentado una moción, defendida por Luis Guerrero, para que el PP desista de construir el Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez en los jardines de La Térmica después de que la Junta los haya incluido en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz como Bien de Catalogación General; punto que no ha salido adelante.

La portavoz de Málaga Ahora ha considerado el proyecto "un armatoste", ironizando con las colas para verlo, mientras que Ahumada, de IU, ha advertido de las "muchas dudas" sobre este centro y su ubicación y ha considerado que sería más idóneo en el municipio natal de Gálvez, Macharaviaya, por la riqueza que generaría.

El diputado de Cultura, Víctor González, se ha sorprendido de la "celeridad" con la que la Junta ha protegido estos jardines, recordando que el Defensor del Pueblo Andaluz ya archivó una queja al respecto tras dar audiencia a la Diputación. "La Junta ha incluido en tiempo récord en el catálogo, en verano, sin consultar a la Diputación, cuando antes nadie se había preocupado de que tuviera protección o no, ni siquiera cuando se construyeron los mastodontes que engullen al edificio de La Térmica -Parque Móvil- y ustedes gobernaban", ha expuesto.

González ha lamentado que la Junta no tenga "tanta prisa" para "sacar a los pacientes de la lista de espera o para las infraestructuras educativas y que los colegios tengan dignidad". Así, se ha mostrado "convencido" de que seguirán trabajando en la tramitación de este expediente pese a que "al PSOE les queda decir 'allí -en la Junta- os esperaremos para echarlo para atrás'".

Ha sostenido que este centro no es un despilfarro: "Despilfarrar es invertir dinero público en prostíbulos y cocaína, coger el dinero de los parados y tirarlo por la borda".

Por otro lado, en el pleno se ha ratificado la reordenación de la jornada de trabajo del personal funcionario y laboral de la institución que desde el pasado 5 de septiembre es de 35 horas dado que se cumplen parámetros como la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la Ley General del Presupuesto.

El portavoz del PSOE ha reclamado que esas 35 horas se apliquen al personal de los entes dependientes como Turismo Costa del Sol, el Patronato de Recaudación o consorcios como los de Bomberos o de Residuos Sólidos Urbanos. Al respecto, la diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández Fígares, ha replicado a Conejo que un decreto ya fiscalizado y que ha pasado por la Mesa General de Negociación no puede enmendarse.

"Esto no es una moción -ha recalcado-, las 35 horas son de negociación y las aplicamos desde que pudimos, que no fue el día 1 pero sí el día 5 y muchas administraciones de su partido no la han podido aplicar, posiblemente porque no cumplen la estabilidad presupuestaria".

También ha salido adelante por unanimidad una moción del PP para instar al Gobierno central y la Junta a redactar el convenio para que se construya la depuradora de Jimera de Líbar, que cuenta con resolución ambiental favorable, proyecto de construcción, campaña de aforo y estudio geotécnico, realizados por Diputación.

Precisamente, en la Tribuna de Alcaldes ha comparecido el regidor de la localidad de 420 habitantes, Francisco Lobo, quien ha destacado que han pagado ya 106.397,36 euros en concepto de canon del agua y que necesita una depuradora para no verter agua contaminada al río Guadiaro.

Otros acuerdos han sido uno de IU para que la Junta limpie los cauces de su competencia, de Málaga Ahora sobre medidas de eficiencia energética y consumo energía verde o de Cs sobre los consorcios de bomberos y de residuos.