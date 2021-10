El ritmo de vacunación en Málaga se reduce a unas 1.300 dosis al día

La curva de vacunación contra el Covid-19 se estabiliza en Málaga. Si en el mes de junio se llegaron a poner (entre el 18 y el 28, por ejemplo) más de 170.000 dosis (con espacios físicos habilitados al efecto) en este mes, desde el 1 de octubre hasta el 9 se han administrado menos del 10%: 12.102.

Así pues, ahora mismo el ritmo de vacunación es de algo más de 1.300 dosis al día, lo que no parece que vaya a contribuir mucho a que Málaga deje de ser la provincia andaluza con menor porcentaje de inmunizados por la vacuna. En total, hay 1.259.996 residentes en la provincia de Málaga con la pauta completa, el 74,6% de la población total (se incluyen los menores de 12 años, que no se han vacunado aún a la espera de las autorizaciones sanitarias), según el informe de la Consejería de Salud y Familias, que los domingos no incluye ni la evolución de la incidencia del virus ni los hospitalizados. En el último día solo han pasado a tener la pauta completa 40 personas más, lo cual puede tener que ver con el hecho que los datos se refieran a ayer sábado, día no laborable.

Málaga está, pues, a una cierta distancia de 79,2% de media en Andalucía. En el último día (9 de octubre) se han vacunado 1.657 personas y en lo que va de mes las mencionadas 12.102.

En realidad, el porcentaje de inmunizados se eleva al 77%, ya que hay un 2,4% que a efectos estadísticos también lo está al haber pasado la enfermedad.

Por distritos, la Costa del Sol es el que tiene menos vacunados en términos relativos, un 66,2%, mientras que La Vega es la que tiene más, un 81,2%, por encima de la media andaluza. También está por encima del promedio el distrito sanitario de Málaga, el 80,3%.

Por municipios, Montecorto (con una población de 103 habitantes) sólo tiene al 17,6% de población vacunada. En el lado opuesto está Villanueva de Tapia (1.254 habitantes), con el 85,9%. Respecto a poblaciones mayores, Fuengirola tiene solo un 60,2%, Mijas un 63,1% y Marbella un 69,8%. El pueblo más rico de Andalucía, Benahavis, apenas tiene un 37,6% de inmunizados por la vacuna y Málaga capital tiene un 809%.