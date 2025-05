La rotura de una tubería en Cártama y un inicio tardío lastran los riegos en el Guadalhorce

El arranque tardío de los riegos en el Valle del Guadalhorce y una nueva avería en el sifón de Cártama, considerado uno de los puntos negros de la red y que en esta ocasión mantiene sin agua a alrededor de 500 hectáreas de cultivos (equivalentes a 700 campos de fútbol), centran la preocupación y las críticas de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), desde donde lamentan la "falta de organización y voluntad política" de la Junta de Andalucía para prevenir una situación que "se repite año tras año".

Así, fuentes de Aprema aseguran a este periódico que los riegos debieron haber comenzado el 5 de mayo, el plazo que las comunidades de regantes de la comarca propusieron a la administración y que consideraban "ajustado pero con margen" para salvar la campaña de verano, tras pedir la reunión a "finales de marzo" y transcurrido abril sin novedad. No obstante, relatan, la Junta lo descartó al encontrarse actuando en la zona, comenzando finalmente el 19 de mayo.

Una demora respecto a los planes iniciales que, explican, ha supuesto un perjuicio para los cítricos que "no se pueden dejar sin regar porque la flor y el fruto se caen", así como a especies de huerto de verano como el tomate. "Aquí en el Guadalhorce podemos competir en el mercado con el tomate, pero ya vamos tarde, eso le abre la puerta a que vengan de países de fuera como Marruecos".

Esta tardanza también ha afectado a la planificación agrícola, toda vez que las plantas son encargadas con dos meses de antelación a los semilleros. "Si pides 10.000 a una media de 15 o 30 céntimos ya te has dejado 1.500 euros o 3.000. Luego resulta que a finales de abril el vivero te llama para que te las lleves, pero todavía no tienes agua", ejemplifican desde la asociación. "Ya hay quien está pagando cubas porque no le aguantan más las plantas", añaden.

Igualmente, desde Aprema señalan que ha existido una "falta de previsión" a la hora de revisar una infraestructura que suele registrar varias averías al año. La primera de calado esta campaña, la del sifón de Cártama. "Se rompe todos los años. A veces hasta dos y tres veces", a lo que se suma la falta de limpieza de algunas acequias, que también estaría "complicando" las labores de riego. El año pasado, sin ir más lejos, el sifón sufrió una rotura el primer día de riego que requirió 21 días de arreglo, tras lo que volvió a quedar fuera de servicio el mismo día que terminaron las labores, retrasando el riego hasta el 1 de agosto. Al respecto de la situación actual del mismo, la Consejería asegura que los técnicos "trabajan para acceder a la rotura, pendiente de precisar cuánto tardarán en la reparación, en función de los desperfectos que observen". Aunque esperan que pueda estar solventado la próxima semana.

Cabe recordar que este año la dotación de riego acordada por la Comisión de la Sequía de la Junta ha sido de 30 hectómetros cúbicos sin interrupciones hasta que se consuman, frente a los nueve del anterior ejercicio (tres en un primer riego de emergencia y seis en el segundo), cuando la situación de sequía obligó a cerrar el grifo. Ahora mismo, según la Consejería, se ha empezado con 300 litros por segundo para la margen izquierda y 500 para la margen derecha, con previsión de ir incrementándose progresivamente hasta los 1.200 litros por segundo en total (300 para la izquierda y 900 para la derecha).

La Axarquía ya riega con agua de La Viñuela: 12,8 hm3 hasta septiembre

La Axarquía se ha sumado este lunes al Valle del Guadalhorce iniciando también sus riegos agrícolas con agua procedente La Viñuela. En total, se destinarán a este fin 12,8 hectómetros cúbicos que supondrán un verdadero balón de oxígeno a los cultivos, que el verano pasado apenas recibieron una dotación de auxilio de tres hm3.

Esto abre un nuevo escenario para la agricultura en la comarca, tal como asegura el técnico de Asaja Malaga Benjamín Faulí, que valora que se trata de "agua suficiente hasta septiembre". "Atravesamos un momento crucial en el que vamos a ver cómo va a ser la campaña. La cosa pinta bien. Estamos en plena época de floración y cuaje del aguacate y el mango".

No obstante, Faulí asegura que "no se pueden echar las campanas al vuelo". "Los aguacates han podido recuperarse, las raíces han cogido agua. Tendremos una campaña por debajo de la media seguramente, pero remontamos el vuelo", asevera. Una previsión en la que la situación hidrológica tiene mucho que ver, incluso todo. "Pasado septiembre mientras no entremos otra vez en situación de sequía extrema vamos a seguir regando".

"Esperamos cierta normalidad, aunque sin olvidar que la sequía no ha terminado y que debemos aprender de esto para que la cosa no se vuelva a repetir", apunta el técnico de la asociación agraria, que hace hincapié en la necesidad de seguir apostando por las infraestructuras hídricas, entre ellas la desaladora de La Axarquía.