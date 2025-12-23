Una ruta de lujo de Málaga a Miami a bordo del ‘Star Seeker’

Después de haber efectuado hace dos días su primera visita al puerto de Málaga, este próximo sábado 27 de diciembre, el buque de crucero Star Seeker cumplimentará un nuevo atraque muy especial. Recién salido del astillero WestSEA situado en la localidad portuguesa de Viana do Castelo, este barco que navega bajo la contraseña de la compañía Windstar Cruises comenzará desde aguas malacitanas su viaje inaugural; una ruta trasatlántica de 16 días que lo llevará a Miami haciendo escalas en Santa Cruz de Tenerife y Freeport en Bahamas.

Formando parte de una serie de ocho buques de pequeñas dimensiones destinados a realizar viajes de expedición, algunos de estos buques ya han pasado por Málaga, el Star Seeker que navega bajo la bandera de Bahamas, disponiendo de un casco habilitado para efectuar navegaciones polares, comenzará su biografía efectuando diversas rutas caribeñas para continuar con viajes por Alaska y terminar 2026 en aguas de Japón.

Con un coste de construcción de 70 millones de euros y clasificado como un mega yate o yacht cruise, este buque de 126 metros y ocho cubiertas puede embargar a un máximo de 224 pasajeros alojados en 112 cabinas divididas en 15 categorías diferentes. Dedicado en exclusividad a un público crucerista de alto nivel adquisitivo, un ejemplo serían los casi 4.400 euros que, como precio mínimo costaría el viaje que en unos días iniciara en Málaga, este buque, según los medios especializados en el sector de los barcos de turistas de alto nivel, tiene previsto cumplimentar su primer año de actividad con unos altos niveles de ocupación en todos los viajes programados para 2026.

Y si bien todos sus espacios interiores han sido muy cuidados y estudiados para ofercer los habituales estándares de amplitud, lujo y comodidad de este tipo de buques de alta gama, el diseño exterior del Star Seeker ha quedado un poco pobre mostrando unas líneas un tanto austeras.

Con la previsión de atracar en las aguas del puerto malagueño a primeras horas de sábado 27 y comenzar su viaje inaugural en la tarde del domingo 28, el Star Seeker que oficialmente será bautizado en Miami el 15 de enero de 2026, será el último buque de turistas que pase la noche en aguas malacitanas en 2025; una pernocta muy diferente a la que realizará en nochevieja el también buque de crucero AIDAluna que cerrará la actividad crucerista 2025 e iniciará la 2026.