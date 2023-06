El saltador base de Málaga se disculpa y pide a la promotora de las torres de Martiricos que no tome represalias

Cristóbal, el bombero que realizó el jueves un salto base desde uno de los edificios más altos de Málaga, en el que se coló, se personará en el inmueble que construye AQ Acentor para "pedir disculpas" y solicitar a la promotora que no tome "represalias" contra el personal encargado de los accesos y la seguridad. El pasado jueves, día 22, este bombero malagueño de 54 años logró acceder sin ser identificado y subir hasta la azotea de la torre sur de Martiricos, a 106 metros de altura, y saltó al vacío con paracaídas, aterrizando sin complicaciones en el cauce del río Guadalmedina.

La acción, que varios transeúntes grabaron y colgaron en redes sociales, provocó que la promotora AQ Acentor denunciara el allanamiento de la obra, ya que "el resultado podría haber tenido consecuencias fatales". Aseguró además que "analizaría detenidamente" el incidente con las empresas responsables de los accesos y la seguridad para averiguar cómo sucedió, "exigiendo las responsabilidades que considere oportunas". Cristóbal, que no detalla cómo logró colarse en el edificio, asegura que saltó tras comprobar que era completamente seguro hacerlo y que no ponía en riesgo a terceras personas. Sin embargo, Cristóbal afirma en declaraciones a EFE que no tiene "la conciencia tranquila" sabiendo que su acción ha podido causar "daños colaterales". "Por eso voy a intentar subsanar los actos ocurridos por mi culpa", subraya el saltador.

El hombre tiene previsto personarse esta semana en las dependencias de la constructora AQ Acentor "para pedir disculpas" y rogar que no se tomen medidas contra los trabajadores responsables del control de acceso y la seguridad del recinto. "De la forma en que lo hice y con lo meticulosamente que lo llevé a cabo era imposible que se detectara mi presencia en las instalaciones del recinto", remarca el bombero. Cristóbal, que trabaja en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, practica paracaidismo desde hace veinte años, aunque hace dos descubrió el salto base, que se ha convertido para él en "una adicción". Ha saltado desde puentes, globos aerostáticos, antenas y montañas en países como Francia, Italia o Suiza, y el salto base desde la torre sur de Martiricos, el número 35 de su carrera, fue el primero desde un edificio.