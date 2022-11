Propuesto para sanción un hombre que viajaba en el Metro de Málaga con el pene fuera

La Policía Nacional ha identificado y propuesto para sanción administrativa a un hombre de 37 años que viajaba en uno de los vagones del Metro de Málaga con el pene fuera del pantalón y a la vista del resto de usuarios del subterráneo.

"Chicas, hay un hombre en el Metro de Málaga con el miembro fuera y nos estaba mirando a una amiga y a mí. Tened mucho cuidado, esto es una vergüenza", alertaba por Twitter un usuario este jueves por la mañana. Horas más tarde, la cuenta oficial del Metro de Málaga respondía: "La Policía Nacional ya ha tomado las medidas necesarias. Queremos agradecer tu colaboración, no podemos dejar pasar este tipo de sucesos".

Tras dar aviso a los agentes, el individuo fue localizado e identificado gracias a las fotos que compartió también en redes sociales el usuario que denunció el suceso, pues en una de ellas se podía ver, aunque con mascarilla, la cara de este hombre.

Finalmente, los investigadores han propuesto a este hombre para sanción administrativa. Si bien, no quedado detenido, ya que el delito de exhibicionismo requiere que haya menores presentes y "este no ha sido el caso", han informado a este periódico fuentes policiales al tiempo que han indicado que no constan denuncian previstas hacia este individuo por infracciones de la misma índole.

Detenido en agosto un hombre por exhibicionismo

En agosto de este mismo año, un hombre de 50 años fue detenido en Málaga por agentes de la Policía Nacional por su presunta implicación en un delito de exhibicionismo, pues en este caso sí había menores presentes, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el 9 de agosto, sobre las 23:00 horas. Al parecer, un individuo se encontraban en calle Martínez Maldonado, junto a un establecimiento especializado en kebabs, exhibiendo sus genitales, llegando incluso a tocarse en un momento dado. Todo ello en presencia de menores de edad.

El 091-CIMACC (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional recibió una llamada que informaba de los hechos, por lo que se movilizó una dotación que que se dirigió al lugar de los hechos.

Aunque a su llegada el sospechoso se había marchado, los testigos ofrecieron a los policías una descripción del mismo. Así, los investigadores consiguieron localizar al presunto autor de los hechos en calle Granada, procediendo en ese momento a su detención por un delito de exhibicionismo. Al parecer, al individuo le constaba una sanción administrativa por otro episodio de las mismas características días anteriores.