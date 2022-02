La sanidad pública de Málaga tiene 10 veces menos fisioterapeutas que los recomendados por la OMS

La sanidad pública malagueña tiene 10 veces menos fisioterapeutas de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La OMS aconseja una ratio de uno de estos profesionales por cada 1.000 habitantes, pero la provincia apenas cuenta con 0,88 por cada 10.000. El problema no es nuevo. Pacientes, profesionales, sindicatos y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) llevan denunciado el déficit desde hace más de dos décadas. Una situación que provoca que miles de pacientes sufran demoras "de meses" en ser atendidos o tengan que costearse la rehabilitación de su bolsillo, según denuncia el Sindicato de Enfermería (Satse).

Ante estas carencias enquistadas, Satse inicia movilizaciones. Serán en toda España porque la falta de fisioterepeutas en la sanidad pública es generalizada. En el caso de Málaga, la protesta se llevará a cabo el próximo jueves 10 de febrero, a las 10:30 en el centro de salud de Teatinos.

"Los números son contundentes. Málaga tiene 10 veces menos fisioterapeutas que los que recomienda la OMS, pese a que el trabajo de estos profesionales es fundamental para la recuperación", apunta el secretario provincial de Satse, Juan José Sánchez. En repetidas ocasiones, los traumatólogos han denunciado que las demoras en la rehabilitación puede dar al traste con una excelente operación. En definitiva, que los retrasos en recibir fisioterapia empeora la evolución del paciente. Según el sindicato, el déficit de estos profesionales es "crónico y estructural".

Satse no solo reclama más fisioterapeutas en la sanidad pública. También enarbola la reivindicación de que "al menos" cada centro de salud cuente con uno de estos profesionales.

Las movilizaciones convocadas por la organización sindical se llevarán a cabo en todo el país para denunciar la "tremenda sobrecarga laboral" que sufren los pocos profesionales del sistema público y la existencia de "un problema generalizado en todas las autonomías por la escasez de plantillas en la Atención Primaria, lo que provoca que miles de personas deban esperar semanas y meses para poder ser atendidas o tengan que recurrir finalmente a la sanidad privada". Las carencias también repercuten en los profesionales dado que la escasa salida laboral en el sistema público los aboca a trabajar en centros privados donde las condiciones laborales son aún peores.

Satse sostiene que pese a su papel clave en la recuperación de pacientes afectados por el Covid-19, los más de 50.000 fisioterapeutas de España siguen constatando que ni las administraciones públicas ni los partidos políticos impulsan estrategias para su desarrollo profesional y laboral.

El sindicato recuerda que tanto enfermeros como fisioterapeutas se enfrentaron desde el primer día a la pandemia "sin saber las consecuencias que podría tener para su salud y en su entorno más cercano". Sin embargo, ahora acuden a sus centros de trabajo "con el desánimo y la frustración que les genera el constatar que los compromisos reiterados por responsables públicos y políticos en meses pasados no se han hecho aún realidad y todo apunta a que no tienen intención de hacerlo”.

“Nuestros responsables públicos y políticos no ven, o no quieren ver, que una adecuada dotación de fisioterapeutas conlleva una rentabilidad inmediata, no solo a nivel sanitario, sino también económico y social, ya que una intervención temprana de estos profesionales propicia la reducción de los tiempos de baja laboral, así como la recuperación total, en muchas ocasiones, de la funcionalidad y, por tanto, un considerable ahorro en los costes sanitarios y para las empresas o centros de trabajo”, según Satse.

Concentraciones

Las concentraciones que promueve la organización sindical tendrán lugar de manera simultánea en las capitales de provincia de toda España. Serán a las 10.30 horas en los centros de salud. Las protestas están respaldadas por fisioterapeutas y enfermeros. Según Satse, el objetivo es que ambos colectivos visibilicen así su reivindicación de "una mejor atención a los ciudadanos y una mejora de sus condiciones laborales y profesionales".

Satse pone en valor además el rol de los fisioterapeutas como figura sanitaria clave. Por ello, insta a ambos colectivos a "alzar su voz, unido y sin fisuras, para que aquellos que no quieren ni ver ni oír tengan muy clara la fuerza imparable de unos profesionales que no van a tolerar más agravios, injusticias y desigualdades”.