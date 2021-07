Un sanitario de una UCI de Málaga: “Hemos visto morir viejitos, pero ahora es gente joven”

“Llevamos un año y medio sumando muertos por la pandemia. Pero antes veíamos morir a viejitos y ahora son gente joven”. Es el desgarrador testimonio de un trabajador de la UCI del Hospital Regional. Todas las vidas cuentan; tengan los pacientes 85 ó 20 años. Y los profesionales de Cuidados Intensivos han visto la muerte muchas veces. Pero confesaba que el día que una mujer de 32 años, madre de dos niñas pequeñas, falleció, fue “un mal rato” para todo el equipo. Fue hace pocas semanas, en el inicio de esta quinta ola. No tenía patologías previas, apenas unos kilos de más... y Covid.

El profesional accede a exponer sus vivencias, pero prefiere mantener el anonimato. Recuerda que en los primeros meses de la pandemia, llegaban a la UCI o fallecían con este virus personas de avanzada edad o jóvenes que tenían enfermedades graves, como leucemias. Luego advierte que de unas semanas hacia aquí, las personas que han fallecido son cada vez de menor edad. “El Covid sigue matando. Ahora, por desgracia, cada vez a gente más joven y sin patologías previas”, insiste.

Su testimonio refleja los sentimientos, emociones y miedos detrás de tantos partes diarios sobre el coronavirus. Números que tras los que hay personas; sean pacientes, familiares o profesionales. Cuenta que no hace mucho le informaron a un enfermo de la UCI que tenían que entubarlo. El hombre cogió su móvil y llamó al hermano. Rodeado del equipo que se preparaba para sedarlo y conectarlo a un respirador, el paciente –por si acaso– se despidió de su familiar. “Le dijo por teléfono que lo quería, mientras me apretaba la mano. Tuve que girar la cara para que no viera que se me saltaban las lágrimas y eso que llevo muchos años trabajando”, reconoce este profesional. Al recordarlo, vuelve a emocionarse y se le quiebra la voz.

Por eso remarca su mensaje: “Estamos pasando momentos muy duros como para que la gente se lo tome a cachondeo. Me exaspera cuando leo que han desmontado un botellón en el Martín Carpena o en el Peñón del Cuervo. Porque yo, que soy joven, veo en la UCI a pacientes inconscientes, sedados y entubados que son más jóvenes que yo”.

En la UCI del Regional había este martes 11 pacientes ingresados. Tres tienen entre 40 y 50 años; los demás son menores de 40. “Cuando veo a esos pacientes que son jóvenes o relativamente jóvenes, pienso en sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus parejas... En el sufrimiento de sus familiares... que encima no pueden entrar a verlos por el aislamiento que impone el Covid”, sostiene.

Por su parte, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, también incidió en el descenso de la edad media de los enfermos hospitalizados. “Tenemos pacientes ingresados en la UCI con 18, 22, 27, 44 o 61 años. Es gente joven, en nuestras UCI... Ventilados [entubados y con respirador], en situación grave o muy grave. El virus no perdona, el virus sigue en la calle”, recordó.

Por ello, hizo un llamamiento a seguir usando la mascarilla y evitar las aglomeraciones porque parte de los que se contagien cursarán la infección de manera más grave y acabarán en un hospital. O incluso peor, en una UCI. Además, Bautista insistió en que “los vacunados infectados también pueden contagiar a otras personas”, de modo que pueden expandir el virus aunque a ellos no les afecte.