Sanitarios de Málaga instan a no caer en los errores del pasado para evitar la cuarta ola de Covid

Los sanitarios comprenden el difícil equilibrio que se debe hacer para salvar vidas y economía, pero instan a no caer en los errores del pasado para evitar la cuarta ola. Los más críticos tachan de “barbaridad” que la Junta de Andalucía reduzca de 14 a siete la permanencia de los municipios en el cierre perimetral o de la actividad no esencial. Los menos críticos no son tan rotundos contra esa decisión. En lo que todos coinciden es en reclamar que se acelere la vacunación y se sigan extremando las medidas de seguridad.

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, Miguel Carrasco, considera “poco serio” el cambio. “¿Por qué antes las restricciones se aplicaban durante 14 días y ahora siete? Si hay unas reglas de juego no se pueden estar cambiando. No dan seriedad en las decisiones que se toman y confunden a la sociedad”, opina.

Apunta que los sanitarios comprenden la difícil situación económica que ha generado la pandemia, pero acota que tantos cambios producen “inseguridad”. En su opinión, dejan un mensaje confuso a la sociedad que “no se toma en serio las medidas”. Estima que la modificación quizás pueda achacarse a que en el País Vasco la hostelería ha ganado la sentencia y puede abrir, por lo que otras Administraciones temen reclamaciones.

Pero insiste en que las reglas del juego tienen que ser duraderas y en que no debería haber 17 normativas diferentes en España, tantas como comunidades autónomas. Además, se pregunta si las sanciones que se aplican por no cumplir las normas de seguridad se están cobrando.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, advierte que “no puede ocurrir lo de la Navidad”. Insiste en que cada persona debe actuar como una burbuja para “no poner en riesgo su salud ni la de los demás”. Por ello, exhorta: “No podemos bajar la guardia. Esta pandemia nos está demostrando que estamos ante un enemigo mortal al que no podemos darle tregua. Tenemos que procurar no relajarnos, sino actuar con la cabeza; hay que aprender de los errores”.

Aclara que el Covid 19 “ha venido para quedarse” y que la vacunación a la mayor parte de la población va a tardar, por lo que hay que hacer un fino equilibrio entre la economía y la salud física y emocional. Explica que la pandemia está causando “mucha presión emocional” por lo que tiene que ser “un equilibrio con cautela, sin tensar ni relajar demasiado la cuerda”.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería, Juan José Sánchez, cree que tantos cambios generan inseguridad. No se pronuncia sobre si es correcto o no reducir de 14 a siete los días de vigencia en las restricciones. “No opino porque supongo que está basada en las decisiones de los expertos, pero generan inseguridad en la ciudadanía”, dijo. Además, instó “a la Administración que le corresponda” a hacer todos los esfuerzos para agilizar la vacunación.

Higinio Flores, responsable de prevención de riesgos laborales de Primaria del Sindicato Médico, ve algo “acelerada” la medida e insta a “aprender de las lecciones pasadas”. Por ello, exhorta tanto a ciudadanos como a Administraciones a ser muy cautos y a que en cuanto haya en repunte, se vuelva a las restricciones para contener la propagación del virus.

Hasta principios de esta semana se pusieron en Málaga unas 80.000 vacunas. Hay casi 40.000 personas inmunizadas con las dos dosis. Éstas no suponen ni el 3% de la población y hasta que no estén inmunizados en torno a dos tercios de los habitantes, la única forma de atajar la expansión del virus es restringir la movilidad y los contactos sociales.