Más de 1.100 sanitarios se han contagiado el coronavirus en Málaga desde marzo

Más de 1.100 sanitarios han contraído el coronavirus en Málaga desde el pasado mes de marzo. Exactamente, 1.113 hasta el pasado 27 de noviembre. Además, en la actualidad hay 136 profesionales de baja por Covid y otros 81 en aislamiento preventivo. Y, según el Sindicato de Enfermería (Satse) en el último mes, los casos positivos han aumentado un 33% en la provincia.

Por ello, desde esta organización se reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Agencia Sanitaria Costa del Sol –de la que dependen el Hospital de Marbella y los centros de salud– que se generalice el uso de mascarillas de mayor protección: las FFP2.

Satse indica que “muchos profesionales sanitarios no cuentan en su desempeño habitual con la máxima protección, teniendo sólo a su disposición mascarillas quirúrgicas”. Desde este sindicato se apunta que este material de protección “evita la propagación de gotículas, pero no de los aerosoles, que pueden ser exhalados por las zonas en que esas mascarillas no quedan ajustadas”.

Satse recordó a través de un comunicado que la Administración sanitaria andaluza tenía a principios de diciembre 3.666.748 mascarillas FFP2 y 456.285 FFP3. “Material que de nada sirve en los almacenes mientras siguen creciendo los contagios entre el personal sanitario”, lamenta el Sindicato de Enfermería.

Esta organización hace un análisis de los datos y precisa que desde el inicio de la pandemia y hasta a finales de octubre había 834 sanitarios contagiados de coronavirus en la provincia de Málaga. A fecha de 27 de noviembre ya había 1.113. Ello supone 279 más en menos de un mes y un incremento del 33%. Satse ha remitido escritos al gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán; a la directora general de Profesionales de este organismo, Pilar Bartolomé; y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para exhortarle a “mejorar la protección de los sanitarios”.

Petición que también se ha formulado en el seno del Comité de Seguridad y Salud del SAS celebrado esta semana. La demanda es que se incremente el uso de mascarillas FFP2 y FFP3. “Se está produciendo aún un alto número de contagios entre los profesionales sanitarios, los cuales, según la evidencia científica, se registran en su mayoría en su lugar de trabajo por la exposición constante a aerosoles”, subraya la organización sindical en el comunicado difundido este jueves.