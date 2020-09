Colectivos sanitarios denuncian la "saturación" de los centros de salud en Málaga y barajan una huelga

El coronavirus ha sido la gota que ha colmado el vaso. Varios colectivos sanitarios llevan años denunciando la falta de recursos en los centros de atención primaria en Málaga y el Covid-19 ha sido el remate. Tras varios meses de intenso trabajo, representantes de varias instituciones han recalcado que los centros de salud están "saturados y colapsados" e incluso barajan la posibilidad de hacer una huelga, aunque no han concretado fechas.

El Colegio de Médicos ha acogido este viernes una rueda de prensa para expresar ese malestar, que era ya antiguo y que ahora se ha agravado. "Denunciamos la situación actual de colapso que está atravesando la atención primaria que conduce a un nivel de mayor saturación y dificultad para ejercer nuestro trabajo. Los centros de salud se encuentran abiertos, se dice que los médicos estamos trabajando poco y es al contrario, estamos desbordados", ha subrayado Ángel García Arjona, representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga. "A través del teléfono se pueden solucionar muchas de las consultas que tenemos y el paciente que precise ser visto de forma presencial va a ser visto. No va a haber ningún problema, lo único que sucede es que va a ser citado a una hora determinada para que no haya aglomeraciones en las salas de espera", ha subrayado este profesional, quien ha reclamado "más recursos humanos y estructurales, más números de líneas telefónicas y sobre todo personal que pueda priorizar el motivo de consulta que tiene el paciente y ser atendido a la mayor brevedad posible".

"La situación de Málaga ha pasado de ser dramática a sufrir un tsunami sanitario devastador por culpa de la situación del Covid. Partíamos de una situación previa de déficit de plantilla y de infraestructuras desde hace muchos años que hoy estamos padeciendo de una forma imposible de sobrellevar. No se puede dar la atención normal más el Covid. No tenemos banquillo, no se encuentran más médicos y los que están se están dejando la piel diariamente atendiendo las llamadas, a los que asisten en persona, etcétera", ha asegurado Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico.

Carmen González, presidente de la asociación Basta Ya -que antes encabezaba el ahora delegado provincial de Salud Carlos Bautista- ha ido en la misma línea. "La atención primaria está olvidada, abandonada, falta de recursos, nunca ha sido lo que tenía que ser. El sistema sanitario siempre se ha centrado en los hospitales y no tenemos plantilla suficiente, acceso a pruebas diagnósticas. Estábamos colapsados y desbordados, con competencias además que no son nuestras, y el Covid lo ha reventado todo", ha señalado de forma tajante.

La presidenta de Basta Ya ha afirmado que los médicos ya no pueden más e incluso ha advertido que muchos "tirarán la toalla". "Estamos trabajando como leones, hasta la saciedad de querer colaborar, pero queremos trabajar bien y que nos respeten", ha recalcado esta profesional, que ha detallado que "la situación se ha agravado exponencialmente con el Covid". "Había falta de recursos precovid y en el verano, con más de un tercio de la plantilla ausente más las bajas que ahora no hay forma de cubrirlas porque no hay nadie en bolsa, se le ha añadido el coronavirus. Uno pasa dos cupos, más el Covid de dos cupos, más el rastreo. No podemos más. No se puede solucionar trabajando solo los médicos de familia y los pediatras a tope. Los ciudadanos tienen que colaborar con las medidas de seguridad".

Basta Ya y Sindicato Médico denuncian que los médicos no deben hacer rastreos, sino actividad médica

Tanto Basta Ya como el Sindicato Médico han criticado especialmente que se haya puesto a médicos a hacer labores de rastreo, porque entienden que no es su función y que, además, le impide hacer labores puramente sanitarias. "Rastrear, buscar contactos sanos y tal no es labor de un médico. Nos han convertido a los médicos de familia en rastreadores y nos han reventado. No nos dejan hacer nuestro trabajo. Si antes estábamos clamando, ahora más", ha indicado González. "Un médico no puede estar haciendo rastreos sino actos médicos. Se nos han cargado más labores durante muchos años", ha dicho Martín.

Alfredo de Pablos preside una plataforma en Málaga con numerosas asociaciones de pacientes y personas con discapacidad llamada Málaga Accesible y ha precisado que "estamos muy preocupados porque al colapsar primaria estamos indefensos porque la relación medico-paciente va mas alla de la mera visita, es una relación personal". En este sentido, ha comentado que "la situación está muy mal porque el 50% de la población de la provincia tiene una patología, que son más de 700.000 personas, y unas 200.000 personas tienen varias por lo que son aún más vulnerables al virus". De Pablos ha lamentado que "si colapsa la primaria todavía somos más vulnerables al virus" y ha advertido de que "se cuentan hospitalizaciones, UCI y fallecidos de Covid pero no están estudiadas las consecuencias en otras patologías".