'Sayonara, baby': Schwarzenegger visitará la Comic-Con de Málaga como invitado de honor

"Sayonara, baby". Esa frase sigue grabada en el imaginario colectivo de muchos cinéfilos. Terminator supuso un hito en la carrera de Arnold Schwarzenegger al interpretar a un cíborg del futuro cuya misión es matar a Sarah Connor, interpretada por la fantástica Linda Hamilton. Aquel clásico moderno le valió miles de seguidores al actor nacido en Austria pero criado en América. Muchos de ellos malagueños. El productor visitará la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga como invitado de honor, han confirmado este jueves en la presentación oficial en Madrid.

Schwarzenegger también atesora una carrera como político. Fue el último gobernador republicano de California e incluso se atrevió a pronunciarse en las últimas elecciones de Estados Unidos cuando anunció que votaría a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Aun así, algunos lo siguen recordando por comedias como Un padre en apuros y Gemelos.

Entre las confirmaciones a la cita ineludible con el cómic en la ciudad también está Norman Reedus, protagonista del spin-off de The Walking Dead donde narra la vida de Daryl Dixon. Le acompañará Melissa McBride, actriz que también formó parte de la serie original de la saga de zombis.

Sin olvidar el guionista y productor estadounidense Jeph Loeb, autor de referencia dentro del mundo del cómic, presente como "invitado especial" en la feria San Diego Comic-Con Málaga 2025, que se celebrará en esta ciudad del 25 al 28 de septiembre de este mismo año. La organización lo anunció en sus redes sociales calificándolo como "una auténtica leyenda del cómic, la televisión y el cine". Ha compartido créditos en series como Perdidos.

Serán más de 120.000 asistentes que durante 4 días, del 25 al 28 de septiembre, se reunirán en 82.000 metros cuadrados, con el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) como sede central, para disfrutar de más de 300 horas de contenidos exclusivos.

Hace 15 meses que comenzó el "reto" de traer a Europa este evento intergeneracional que llevaba más de cinco décadas de celebración exclusiva en San Diego (Estados Unidos) y que se ha convertido en "mucho más que una feria del cómic", con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, las series de televisión, los videojuegos, la literatura, el 'cosplay', los juegos de rol y más.