El sector lechero se moviliza en Málaga por un precio justo de sus productos

“Con la leche al cuello”, así se encuentran los ganaderos de la provincia de Málaga en los últimos años. El sector lechero se movilizó este lunes en la capital frente al supermercado de Lidl de la calle Héroe de Sostoa para exigir un precio justo de la leche de vaca. Actualmente la industria paga al ganadero 33 céntimos el litro, mientras que el coste de producción es de 39 céntimos y el precio medio de venta en el supermercado ronda los 60 céntimos.

Por todo ello, los ganaderos de vacuno de leche del sur de España no aguantan más. Están atravesando una situación muy crítica porque los costes para alimentar a sus animales en el último año se han incrementado en un 35%. Además, se trata de un sector en continua evolución que se adapta a las demandas de los consumidores, lo que se traduce en unos mayores costes de producción. Sin embargo, el precio de venta no varía desde hace 27 años.

En este sentido, Juan Rafael Leal Rubio, presidente de la cooperativa agroalimentaria de Andalucía y ganadero del Valle de los Pedroches, afirma que están en la absoluta ruina. “Somos un sector muy dinámico y necesitamos inversiones. Entendemos que nuestra situación es una aberración que incumple todas las normas y leyes, desde la sostenibilidad hasta la ley de la cadena alimentaria”, comenta Leal.

“El negocio de la ganadería de vacuno está abierto todos los días, porque a las vacas hay que cuidarlas a diario. El año pasado la cebada y el maíz estaban a 150 euros, actualmente su precio ronda los 215 euros”, asegura Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga. Así mismo, afirma que el estancamiento del precio de la leche es un problema al que llevan mucho tiempo intentando poner una solución. “La leche de vaca tiene muchos beneficios para la salud, y queremos defender que nuestros ganaderos puedan vivir de su trabajo”, explica Bellido.

Todo esto conlleva a la extinción de ganaderías de esta especie en nuestra provincia. “En Málaga no llegamos a 20 ganaderías, cuando antes teníamos más de una veintena en muchos de los pueblos. Por ejemplo, en Cuevas de San Marcos se llegaban a las 50”, ilustra el presidente de ASAJA Málaga. De igual forma, pone como modelo al vecino país francés, que exige un precio mínimo establecido al consumidor para que los ganaderos puedan cubrir así sus gastos.

El secretario provincial de UPA Málaga, Francisco Moscoso, considera que no se les tiene en cuenta. “Desde el inicio de la pandemia hemos dado el callo para que en los supermercados no faltara nada. Las administraciones deben oírnos porque esto es ya vergonzoso. No hablamos de un grupo en concreto, somos la totalidad del sector”, confirma Moscoso. También quiso hacer un llamamiento a los consumidores para animarles a comprar productos nacionales y apoyar de esta manera al sector.

“No tenemos asegurado el relevo generacional, y cuando nosotros no estemos, ¿de dónde se va a beber leche? Por esto nos concentramos aquí, aunque estaremos ante todas las cadenas de distribución”, asegura el secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez. Asegura que la leche cumple con todos los estándares y requisitos que exige la Unión Europea y que debe ser tratada con dignidad.

Durante la concentración matutina se procedió a un reparto de folletos informativos, así como a una firma para apoyar la causa mientras los manifestantes repartían botes de leche entre los que se acercaban a conocer su causa. Los organizadores aseguran que no cesarán las manifestaciones y que continuarán actuando en Granada y a nivel nacional.