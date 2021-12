“Hay que dar seguridad jurídica para no alejar a los inversores de Málaga”

El presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Antonio López, apuesta por aumentar la seguridad jurídica de los parques empresariales para hacer la provincia más competitiva e intersante a ojos de los inversores de fuera.

Se habla mucho de diversificar la economía malagueña y apostar más por la industria, ¿qué papel juegan los parques industriales?

En los parques industriales hay muchísimas empresas: medianas, grandes y pequeñas, pero también autónomos. Los parques empresariales no hay que relacionarlos sólo con la industria, sino con todos los sectores que suman en el Producto Interior Bruto de la provincia. En Málaga, lo que tenemos que tener es más capacidad para que vengan empresas de fuera a Málaga. Lo que hace falta, entre otras cosas, es que haya suelo y que hacerles las cosas fáciles con la burocracia.

¿En este sentido se está apostando por los parques empresariales o les hace falta un empujón?

Siempre hace falta un empujoncito. No sólo hay que mejorar los parques empresariales que ya existen en Málaga, hay que hacer nuevos parques empresariales. Además, dentro de los que se vayan a crear, hacerlos con parcelas más grandes para posibilitar que vengan también empresas más grandes, sean de lo que sean.

¿Hace falta más espacio para logística?

El planteamiento no debería ser que cuando venga alguien grande y no haya lo que esté buscando, darle una solución, sino tener un sistema con el que puedan venir también empresas pequeñas con las mismas oportunidades. Para establecerse en Málaga hay que hacer un sistema con el que se les haga a los inversores pocas preguntas, que la gente tenga seguridad jurídica y técnica para montar una empresa en Málaga.

¿Cómo podrían mejorar también los parques ahora mismo?

Estamos trabajando con el Ayuntamiento para ver varias alternativas. Las comunicaciones de los parques empresariales es algo fundamental que estamos mejorando ahora. Hay muchas infraestructuras que ya estamos intentando solucionar con la Junta y el Ayuntamiento, como el vial distribuidor. También hay que mejorar la inundabilidad de Málaga... Hay mucho margen de mejora aún.

El de los planes de inundabilidad es uno de los grandes temas en torno a los parques industriales. ¿En qué punto están?

La Junta de Andalucía ha sacado unos nuevos mapas que están en exposición pública hasta marzo. Apoma realizó un proyecto para solucionar parcialmente la inundabilidad y la Junta está ahora tratando de solucionarlo. Lo que no podemos es tener problemas que nos duren 10 o 15 años. Hay que intentar solucionarlos en un plazo mucho menor. Ahora mismo no está muy claro qué se puede y qué no se puede hacer respecto a la inundabilidad hasta que no se realicen las mejoras que están previstas en el proyecto.

¿Esperan más apoyo de la Junta para mejorar los planes de inundabilidad?

Lo que queremos es tener unos parques empresariales que no tengan este tipo de incertidumbres. Ya sean de inundabilidad o de inseguridad jurídica. Cuando vienen proyectos de fuera a Málaga lo que no se pueden encontrar es que no saben si pueden montar la empresa o no porque no saben qué es inundable y qué no. Estas incertidumbres son las que hay que quitar, en el plazo de tiempo mas corto posible; de forma que demos una cierta seguridad y que la gente pueda venir a gastar su dinero a Málaga sabiendo que su proyecto va a salir adelante.

¿Se está alejando a los inversores por los planes de inundabilidad?

Sin duda alguna. Si las empresas vienen y no saben si la zona es inundable o no y no saben las consecuencias que tiene ser inundable ni si puedes comprar una parcela y desarrollar después el proyecto, claro que afecta.

¿Estáis trabajando con la Junta y el Ayuntamiento para mejorarlo?

Lo que le decimos a la Junta y al Ayuntamiento es que la inundabilidad tiene que ser cero. En el proyecto que hizo Apoma se soluciona la inundabilidad del Guadalhorce, pero no está completamente solucionado por parte de los arroyos. Eso deja unas manchas en ciertos polígonos industriales que no sabemos cómo nos puede afectar. Sí que tenemos que procurar que la inundabilidad sea cero.

Se está poniendo ahora videovigilancia en algunos parques, ¿son seguros los polígonos malagueños?

La videovigilancia nos va a aportar una seguridad que antes no teníamos. Los parques empresariales suman 9 millones de metros cuadrados, la videovigilancia es un punto extra de seguridad como elemento disuasorio, pero actualmente está implantada en tres parques empresariales, nos faltan todos los demás.

¿Qué más le falta a los parques para mejorar?

Lo que no puede pasar en los parques empresariales es que se tarde una hora en entrar y salir de los polígonos en las horas punta. Eso hay que solucionarlo con infraestructura. Hay que mejorar eso para que los trabajadores tengan descansos efectivos, entre otras cosas.