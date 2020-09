Los cuerpos de seguridad de la provincia de Málaga reciben gel hidroalcohólico para todos los agentes gracias a una donación

En cuanto el Gobierno estableció el estado de alarma y empezamos a ser conscientes de la gravedad de la situación, nos sentimos con la responsabilidad moral y civil de ayudar en todo lo posible.

Cada vez había más enfermos graves, más hospitales colapsados y, por desgracia, más muertos. Nos sentíamos un poco impotentes al ver la situación porque obviamente, uno siempre quiere ayudar en situaciones de necesidad a todo el que pueda, pero en ese momento no sabíamos muy bien cómo hacerlo.

El momento clave fue cuando nos enteramos por los medios de comunicación, redes sociales y algunos agentes de la Policía Nacional de Fuengirola y Guardia Civil de Mijas, que había subido muchísimo el número de contagiados dentro de los cuerpos de policía y entre los guardias civiles.

Además, las fuerzas de seguridad no tenían los materiales esenciales que necesitaban para protegerse y proteger a los demás en medio de una pandemia mundial, como era; los geles hidroalcohólicos, mascarillas, guantes etc. Tampoco iban a recibirlos, como comunicaban los medios, así que no dudamos ni un segundo en que debíamos ayudar a quienes estaban protegiendo a todos los ciudadanos del país.

Fue en la primera semana de abril cuando hicimos la primera de las donaciones de pavlovas. Empezamos a investigar y a preguntar en las comisarías y cuarteles de la guardia civil, pero el trabajo se nos hacía complicado, ya que no sabíamos muy bien cómo hacer las donaciones, y nadie tenía información suficiente sobre el tema.

Contactamos con los sindicatos de Jupol y Jucil de Málaga. Por un lado, el secretario provincial de Jupol Málaga, el Sr. Miguel Millán, y el secretario provincial de Jucil Málaga, el Sr. Ernesto Bernal, nos respondieron inmediatamente, y nos indicaron la forma correcta para hacer las donaciones de los geles y que llegarán de manera segura a los agentes del cuerpo de seguridad, de manera personalizada.

Comenzamos a distribuir y entregar los geles en toda la provincia de Málaga. Queríamos donar suficiente material para toda la plantilla de cada comisaría, por lo que nos aseguramos de repartir al menos 1 gel a cada uno de los agentes, tanto en primera línea, como en los departamentos administrativos.

Después de entregar los geles hidroalcohólicos a las agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, realizamos donaciones a la Policía Local y a los Bomberos de Fuengirola, Benalmádena y Mijas Costa.

En agosto volvimos a realizar otra donación similar para la Policía Nacional y la Guardia Civil en toda la provincia de Málaga, ya que somos conscientes de que la situación actual ha vuelto a empeorar y cada vez hay más rebrotes en la Costa del Sol.

No queremos hacernos a la idea de que se vuelva a repetir la situación que vivimos en los meses de confinamiento, por la que tan mal lo pasamos. Por eso, hemos intentado adelantarnos para que a las fuerzas de seguridad no les falten geles desinfectantes en ningún momento.

Lo más gratificante y emocionante de haber hecho estas donaciones, ha sido la felicidad y el agradecimiento que sentimos en todo momento por parte de todos los policías y guardias civiles, sin dejar a un lado la satisfacción que sentí tanto yo, como mi empresa de saber que ayudamos a luchar contra la pandemia.

Las donaciones realizadas no se comparan con el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad por nosotros, protegiéndonos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por otro lado y no menos importante, debemos destacar la bajada de precio que hemos incluido en nuestro gel hidroalcohólico de 100 ml, pasando de 3,95 euros a 1,25 euros. Realizamos este cambio, ya que somos conscientes de la delicada situación económica de muchas familias y lo mucho que va a influir en ellas la vuelta al cole. Por eso queremos asegurarnos de que un producto tan necesario, esté al alcance de todos sin que suponga un gasto extraordinario y, sobre todo, que no falte gel hidroalcohólico niños.

El COVID-19 no es el único virus al que se enfrenta hoy en día la humanidad. Vivimos en una sociedad en la que el egoísmo y el mal están, por desgracia, muy presentes en nuestro día a día, y también hay que intentar luchar contra esto.

Siempre hemos creído que el bien genera más bien, y que un pequeño gesto de bondad puede inspirar a más personas para ser la mejor versión de ellos mismos. Es una especie de cadena en la que das lo que recibes y recibes lo que das. Por eso creemos que es tan importante sembrar positividad y generosidad en esta vida.

Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pero de lo que sí estoy seguro es de que durante el tiempo que uno vive es importante intentar ser mejor persona cada día. Son valores humanos que no pueden perderse y que deben transmitirse a las generaciones futuras.

Estos son los testimonios por parte de dos secretarios provinciales de Málaga de Jupol y Jucil:

Testimonio de Miguel Millán, secretario provincial de Jupol, Málaga:

“PAVLOVA'S continúa realizando donaciones a Jupol, se encarga de hacer la distribución por toda la provincia. Para Pavlov, es incomprensible que los que están en primera línea no estén protegidos y, por lo tanto, ante la incertidumbre prefiere actuar con antelación y poner su granito de arena. Jupol, por su parte, ha expresado su enorme agradecimiento por la encomiable labor de este ciudadano”.

Testimonio de Ernesto Bernal, secretario provincial de Jucil, Málaga:

“Para nosotros el donativo de PAVLOVA'S en época de pandemia ha sido uno de los mayores gestos realizados por la empresa privada, no escatimando en gastos, para hacer llegar un bote de gel a cada guardia civil que realiza servicios tanto dentro del cuartel como en la calle.

Gracias al donativo de la empresa liderada por Plamen Pavlov hemos repartido en dos ocasiones; una en los meses de abril/mayo y otra ahora, con más de 3000 botes de gel, por lo que seguro, hemos evitado el contagio y propagación del COVID-19 entre los guardias civiles de la provincia.

No nos queda más que palabras de agradecimiento eterno por su gesto hacia nosotros, en estos tiempos tan difíciles para todos los que estamos en primera línea que intentamos ganar la batalla contra el virus”.