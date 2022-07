Una semana en un hotel de 3-4 estrellas en la Costa del Sol para una familia cuesta de media unos 2.000 euros

Este verano va a ser el más caro de la historia. Lo reconocen hasta los propios empresarios del sector turístico. Es lógico teniendo en cuenta que se ha disparado el coste de la gasolina, del gas, de los alimentos, etcétera. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha indicado que este año han tenido que subir las tarifas en torno a un 10% en Málaga. Pero, ¿cuánto cuesta realmente pasar una semana alojado en la Costa del Sol?

Este diario ha hecho la prueba. Ha entrado en tres portales de reservas especializados en hoteles, viviendas turísticas y casas rurales indicando una misma fecha y un mismo número de huéspedes. Hemos puesto entrada mañana lunes, 4 de julio, y salida el domingo 10 de julio. Seis noches para cuatro personas (dos adultos y dos niños menores de 12 años). Y el resultado es que, en líneas generales, es muy difícil encontrar algo por menos 450 euros pero, en el polo opuesto, es decir, si se tiene dinero, se puede gastar lo que se quiera, superando incluso los 40.000 ó los 50.000 euros por una semana. Unas vacaciones en un hotel de entre 3 y 4 estrellas cuesta de media unos 2.000 euros, según el estudio realizado por este periódico.

HOTELES

Vamos a empezar por los hoteles, que es la oferta de alojamiento más tradicional. Para tener una visión uniforme hemos accedido al portal Booking, uno de los más utilizados por las empresas y los usuarios. Pese a hacer la búsqueda con tan poco tiempo de margen -ha sido realizada este pasado viernes- llama la atención que todavía hay bastantes plazas libres en muchos hoteles. De hecho, Aehcos, a falta de las reservas de última hora, contabiliza por ahora una estimación para julio del 79%. Hemos realizado la búsqueda discriminando por categoría del establecimiento, si bien cabe decir que no es garantía de éxito, es decir, hay, por ejemplo, hoteles de tres estrellas que están mejor que uno de cuatro o establecimientos de una estrella más caros que uno de dos.

1 estrella

La oferta es relativamente corta porque, normalmente, los establecimientos más demandados por los clientes son aquellos que tienen entre 3 y 4 estrellas, un término medio, por lo que incidiremos más en este tipo de alojamientos.

La semana del 4 al 10 de julio para cuatro personas en el easyHotel Málaga City Centre, de una estrella y situado en la zona de El Bulto en Málaga capital, tiene un precio de 1.036 euros, a razón de 172 euros la noche. También aparece el hotel Torremolinos Centro, en el municipio del mismo nombre, por 840 euros. El alojamiento más barato que hemos encontrado, dentro de un hotel, es el Serramar en Benalmádena donde ofrecen una habitación cuádruple con baño compartido por 476 euros toda esa semana.

2 estrellas

Si quiere alojarse en un hotel de dos estrellas no hay tampoco una oferta excesiva pero sí se encuentran tarifas relativamente similares. En la zona este de Málaga capital está el Hostal Moscatel donde la reserva de esta primera semana de julio sale por 937 euros. También en la capital pero en el centro está el Hotel Alameda con un precio de 869 euros por ese periodo. Si salimos de la capital otras opciones mostradas en Booking son el Hotel María Cristina en La Cala del Moral por 1.117 euros, el Hotel Bajamar en Nerja por 1.220 euros o el MedPlaya Hotel Balmoral en Benalmádena por 1.900 euros.

3 estrellas

Los hoteles de 3 estrellas eran hace unas décadas los preferidos por el turismo nacional porque tenían una buena relación calidad precio. Hasta que se igualaron con los de 4 y entonces hay demanda para todos. El más barato que hemos encontrado para esta fecha (no quiere decir que no haya más) es el Balcón de los Montes en Colmenar por 849 euros. A partir de ahí lo más habitual es que estén entre los 1.000 y los 2.000 euros la semana. En Málaga capital, por ejemplo, está el Atarazanas Málaga Boutique Hotel por 1.393 euros; el Soho Boutique Las Vegas por 1.832 euros; o el Sercotel Tribuna Málaga por 1.512 euros.

Si nos vamos a la costa occidental encontramos el Parasol Garden en Torremolinos por 1.291 euros, el MedPlaya Hotel Bali en Benalmádena por 1.252 euros, el Hotel El Faro en Marbella por 1.894 euros o el NH San Pedro por 2.054 euros. En la zona oriental se pueden hacer reservas en el Hotel Toboso Chaparil en Nerja por 1.626 euros o el Hotel Villa Frigiliana por 1.340 euros.

4 estrellas

Es la categoría donde se encuentran más hoteles y, aunque todos parten ya de un precio alto, hay grandes diferencias en función de la ubicación, si tiene o no piscina, etcétera.

Empezando por Málaga capital nos encontramos el Sol Guadalmar por 1.404 euros junto a la playa mientras que en pleno centro histórico las tarifas se disparan: 2.700 euros el Molina Lario, 2.803 euros el AC Málaga Palacio, 2.812 euros el Palacio Solecio, 2.785 euros el Room Mate Valeria o 2.475 euros el Barceló Málaga. El más caro de la capital es el Parador de Golf: 3.889 euros por una semana.

En la costa los precios suben algo más, aunque hay de todo. Por ejemplo, una semana cuesta 1.542 euros en el Hotel Best Siroco en Benalmádena y 3.110 euros en Mac Puerto Marina en la misma localidad. En Torremolinos se puede alojar una familia por 2.040 euros en el MedPlaya Hotel Pez Espada pero si se va al Sol Príncipe Torremolinos son 2.941 euros o al Meliá Costa del Sol 3.778 euros. En Benalmádena también estan los complejos como el Holiday World Resort, donde una semana sale por 2.771 euros pero en este caso tiene régimen de todo incluido.

En Marbella hay que aflojar más la cartera: 3.559 euros el Meliá Marbella Banús, 3.203 euros el Senator Marbella o 3.431 euros el Barceló Marbella aunque también se pueden encontrar tarifas mucho más asequibles como la del Ona Alanda Club Marbella por 1.112 euros.

En la costa oriental tenemos el Iberostar Málaga Playa en Torrox con un precio de 3.053 euros o el Hotel La Viñuela por 2.266 euros, mientras que en el interior se puede pasar una semana en el Alhaurín Golf Hotel en Alhaurín el Grande por 706 euros.

5 estrellas

Las cinco estrellas es el lujo supremo y aquí suele haber un mínimo pero el máximo va a gusto del consumidor porque no es lo mismo reservar una habitación en un hotel urbano que una villa independiente de lujo en Marbella. Si quiere la habitación urbana en Málaga capital la semana en el Vincci Selección Posada del Patio está en 2.138 euros entre el 4 y el 10 de julio mientras que en el Only You de reciente apertura sale por 3.506 euros.

En Benalmádena encontramos el Vincci Selección Aleysa por 3.700 euros, pero las tarifas se vuelven ya completamente prohibitivas para la mayoría de los mortales cuando entramos en territorio marbellí. En el Hotel Don Carlos esta primera semana de julio cuesta 7.586 euros y en el Don Pepe Gran Meliá 7.575 euros. Si preferimos el Puente Romano, otro clásico de la hotelería marbellí, la tarifa es de 12.382 euros. Si aún así le parece poco y tiene la cuenta bancaria a rebosar no se preocupe porque hay sitios todavía más caros. Alojarse esta semana en el Nobu Hotel Marbella con 17.460 euros, en el Alanda Marbella Hotel 18.000 euros, en el Amaranta Villa Padierna Palace 17.684 euros, en el Hotel Las Dunas en Estepona 16.800 euros o en el Kempinski en Estepona 10.800 euros. Si quiere ir a todo plan, en el Marbella Club Hotel puede reservar una semana una villa privada con piscina por 38.220 euros.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

La vivienda turística es una de las opciones más demandadas por los clientes, sobre todo si viajan con hijos o mascotas, así como las casas rurales. Uno de los portales de reservas más conocidos de viviendas turísticas es Holidu. Ponemos la misma fecha, del 4 al 10 de julio, y los mismos huéspedes y hemos centrado el tiro en Málaga capital y en Marbella. En la capital hay una oferta bastante amplia pero, a grandes rasgos, hemos encontrado un piso en la calle Comedias por 938 euros, otro en Parque Litoral (con piscina en la urbanización) por 1.070 euros, otro junto a Vialia por 1.425 euros o dos en Churriana -uno por 916 euros y el otro por 1.650 euros-. Esto es solo una semana, lo que demuestra el alto rendimiento económico que le sacan los propietarios a los inmuebles que ofertan como viviendas turísticas.

En el caso de Marbella hay de todo. Desde 831 euros por un piso en la plaza de los Naranjos, a un apartamento en Elviria por 1.465 euros u otro en Las Chapas por 1.013 euros. Pero, puestos a gastar, también se puede reservar la Villa Marina Ambar en Nueva Andalucía por 10.864 euros, un chalé de 500 metros cuadrados en Las Chapas por 27.286 euros o una villa de lujo en Los Monteros por 40.738 euros.

CASAS RURALES

Las casas rurales se han puesto de moda, sobre todo a raíz del Covid pues permite que familias enteras puedan tener privacidad. Antes se cogían sobre todo para invierno pero en cuanto se reformaron las casas, se hicieron piscinas y llegó el lujo tienen demanda todo el año.

Hemos accedido al portal malagueño de reservas Ruralidays.com para las mismas fechas y la variedad de precios es también enorme. Desde los 627 euros la semana por un piso en Ronda con capacidad para siete personas hasta los 4.419 euros por un chalé de lujo en Alhaurín El Grande con capacidad para 10 personas. En un término medio hay una casa en Sayalonga por 2.538 euros para seis personas, otra en Torremolinos con la misma capacidad por 2.513 euros, una en Canillas de Albaida para 10 personas por 2.061 euros, o una en Frigiliana para 8 personas por 1.286 euros.

Y LUEGO HAY QUE COMER, MOVERSE...

Todos estos precios corresponden solo al alojamiento. A ello hay que añadirle lógicamente el transporte por avión, tren o coche en función desde donde se venga, la comida, la bebida, las compras, las excursiones... Viajar a un destino como Málaga, como a cualquier otro, sale por un ojo de la cara pero solo vivimos una vez y todo no va a ser trabajar.