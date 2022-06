'El sexo en disputa', tres puntos de vista para un reflexión completa

'El sexo en disputa' es un libro coordinado por Rosa María Rodríguez Magda, filósofa y escritora, que nació en un grupo de trabajo que se desarrolló en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el que se debate sobre la Ley de Identidad de Género, también conocida como 'ley trans', en vigor y los borradores nacionales que se han creado.

El libro reunió a filósofas, sociólogas, juristas y médicas durante varios meses, donde debatieron sobre las leyes de autodeterminación del sexo y del género desde un punto de vista filosófico, jurista y biológico. Las personas que participaron en este debate, junto con Rosa María Rodríguez, y son coautores del libro son María Cruz Almaraz Almaraz, María Luisa Balaguer, Tasia Aránguez Sánchez, Isabel Esteva de Antonio, Pablo Expósito-Campos, Yolanda Gómez Sánchez, Esther Gómez-Gil, Alicia Miyares, Laura Redondo Gutiérrez y Victoria Sendón de León.

Rosa María Rodríguez mantiene que al agruparse lograron "reunir un espectro muy amplio". Una parte del debate surge porque actualmente existe "una ley de 2007, donde una persona con un informe psicológico y con un tratamiento de dos años, puede ir al registro y modificar su nombre y sexo". Por otro lado, a esta disputa también se le añade la nueva ley trans que "propone que no sea necesario un informe médico, sino que una persona que sepa cuál es su identidad de género, pueda ir al registro y cambiar su nombre y su sexo", según Rodríguez Magda.

Desde un punto de vista filosófico, la coordinadora del libro sostiene que "el sexo se refiere a la corporalidad, a los genitales, entonces, en ese aspecto es inamovible, y por otro lado, el género es la construcción cultural de la masculinidad y la feminidad". Asimismo, también asegura que el sexo supedita el comportamiento de las mujeres y los hombres porque este es "un dato biológico que nos condiciona para representar unos estereotipos".

"Cuando uno hace una ley de identidad de género lo que está intentando decir es que todos tenemos derecho a buscar cuál es nuestro género original porque una persona puede nacer con el género adecuado o no", admite Rodríguez. De este modo, remarca que el hecho de que una persona quiera cambiar "su género o su expresión de masculinidad o feminidad no debería ser ningún problema y no necesitaría ninguna legislación", ya que el problema nace, según Rosa María "cuando un género sentido se pretende llevar al registro civil y cambiar el sexo con el que se ha nacido, aquí hay una contradicción".

Por su parte, María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional, sostiene que "el término género tiene un campo semántico muy amplio". Por ello, consideró que "el derecho tenía que estudiar este hecho desde el punto de vista del feminismo jurídico". Por lo que, al formar parte del grupo de trabajo entendió que al "crear una superposición de opiniones sobre la identidad de género se podía buscar una solución al problema que se plantea".

En cuanto al punto de vista médico, María Cruz Almaraz, coordinadora de la Unidad de Transexusalidad de Málaga, asegura que "el cambio de sexo en el ámbito clínico es complicado", ya que reúne a un gran número de profesionales "para tratar al paciente transexual". Almaraz, también, insiste en que con la nueva ley "no se tiene en cuenta el cambio de las personas, las variantes de género, la disforia y la destransiciones". Por otro lado, hace hincapié en que "hay un incremento en los jóvenes que piden atención" y en muchas ocasiones "resulta que no sienten rechazo por su cuerpo, sino por su identidad de género".