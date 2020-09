Los sindicatos denuncian una "sobrecarga" en los paritorios del Materno en Málaga

Los sindicatos denuncian que el área de maternidad del hospital Materno de Málaga está "sobrecargado" porque allí se han unificado todos los partos de la capital y de varias zonas de la provincia por el coronavirus. De hecho, afirman que el viernes 4 de septiembre hubo hasta 19 partos desde las 8:00 en el paritorio y que el sábado 5 de septiembre se repitió el número, contabilizándose una docena en el turno de noche lo que, a juicio de los responsables sindicales, "supone una sobrecarga asistencial".

Estas organizaciones también afirman que, al estar los paritorios ocupados, "algunas mujeres estuvieron esperando en la planta, con el control adecuado por parte de las matronas, sin tener la posibilidad de ponerse la epidural que demandaban en algunos casos".

Señalan además que "cesáreas programadas se tuvieron que posponer hasta que el paritario estuvo controlado" y afirman que hay "situaciones de incomodidad para las gestantes por los cambios de habitaciones que sufren durante su estancia, debido a la falta de camas en días de aumento del número de partos y a que las habitaciones se deben adaptar a los resultados de las pruebas Covid realizadas al ingreso". En este sentido, explican que hay mujeres que dieron a luz por la mañana y que no pudieron subir a la planta de puerperio hasta las cuatro de la tarde por la falta de camas hasta que se dieran altas.

La denuncia parte de la Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico), que está formada por representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, FTPS, Satse, SMA y UGT. Estos sindicatos critican que, al cerrarse la maternidad del Clínico el 28 de marzo por el protocolo del Covid-19, se han dado varios problemas que han podido poner en riesgo tanto la vida de la gestante como del bebé.

Dos mujeres de pueblos del Guadalhorce fueron al Clínico de parto y cuando llegó el ginecólogo ya había nacido el bebé

La Junta de Personal del Clínico afirma que ya ha habido dos partos en la zona de urgencias, ocurriendo el último el 28 de agosto. "Las gestantes procedían de un pueblo de la comarca del Guadalhorce y llegaron ya con la dilatación completa y ganas de empujar, razón por la que se detuvieron en el hospital Clínico al ver que por cuestión de distancia y tiempo no iban a conseguir llegar a la única maternidad disponible en nuestra ciudad para parir [Materno]", exponen. Los sindicatos no solo denuncian que no hubiera una zona de maternidad habilitada en el Clínico, sino que tampoco hay ginecólogos. "Al estar cerrado el servicio tuvieron que avisar al ginecólogo que estaba de guardia en su casa y cuando llegó ya se encontró al bebé con su madre".

Los sindicatos también afirman que el 9 de septiembre una mujer acudió con molestias al centro de salud de El Cónsul y realmente estaba de parto, con dilatación completa, por lo que tuvo que dar a luz en el mismo centro de salud, "un hecho que podría haberse evitado si el servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital Virgen de la Victoria hubiese estado activo". La Junta de Personal del Clínico reclama, por tanto, a la dirección del Servicio Andaluz de Salud que "regrese la maternidad al hospital Clínico cuando la situación epidemiológica lo permita por el bienestar de las mujeres malagueñas y sus familias".