Tres de cada cuatro solicitudes de Ingreso Mínimo Vital en Málaga son rechazadas

Cada vez son más los malagueños que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el mecanismo de seguridad del Gobierno para garantizar rentas, pero el 74% de las solicitudes válidas son rechazadas.

Así, de los 72.431 expedientes tramitados en la provincia, 65.966 han sido considerados válidos y solo 17.092 han sido aprobados y el resto, 48.874, denegadas. Es decir, tres de cada cuatro malagueños que piden recibir el IMV ven cómo su solicitud tiene el no por respuesta. Y ello a pesar de la simplificación de trámites (se eliminó el requisito de ser demandante de empleo y se automatizó la presentación del padrón) y de la inclusión de nuevos colectivos como temporeros y personas sin hogar.

En una nota de prensa, la subdelegación del Gobierno en Málaga afirma que el refuerzo de personal ha permitido que el 94% de las solicitudes se tramiten y atribuye el alto número de rechazos a que, en la mayoría de los casos, superan “los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa”.

Según afirma Soledad Ruiz, secretaria general de UGT Málaga, el alto número de rechazos se debe, entre otras cosas, a que se considera para la ayuda la renta de la unidad familiar y “en estas situaciones mucha gente se agrupa para poder subsistir; muchos jóvenes comparten vivienda y hay matrimonios que se han ido a vivir con sus padres; tener en cuenta la unidad familiar deja fuera a muchísima gente”.

Ruiz añade otras razones, como el empeño de algunos solicitantes en solicitar el ingreso aun siendo informados de que no reúnen los requisitos; y que las propias administraciones no filtran o, en el caso de la Junta, derivan al IMV “sabiendo que no cumplen los requisitos”. “Debería haber un filtro de los servicios sociales, pero los servicios sociales están como están”. La líder de UGT en Málaga también alude a que las subsanaciones si falta algún documento tardan en resolverse, aunque desde Subdelegación del Gobierno se especifica que en esta situación solo hay 786 solicitudes. Las algo más de 17.000 solicitudes aceptadas, por otro lado, benefician a 41.909 personas, de los que 25.698 son adultos y 16,211 menores. La cifra puede parecer alta pero Ruiz afirma que, según la última EPA, en Málaga “hay 60.000 hogares con todos sus miembros en paro”. Según la empresa AisGroup, especializada en inteligencia artificial, el 30% de la población de la provincia está en riesgo de pobreza.

A nivel andaluz, las solicitudes aprobadas de IMV ascienden a 99.415, con 247.554 personas beneficiarias.