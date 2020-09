El sorteo la ONCE deja en Villanueva de Algaidas más de un millón de euros y un cupón de La Paga

El sorteo de la ONCE ha dejado una lluvia de millones en Villanueva de Algaidas. Más de un millón de euros en premios, incluido un cupón de La Paga, que agracia a uno de los vecinos de esta localidad malagueña con 3.000 euros al mes durante 25 años. En total el sorteo de este jueves deja 1.250.000 euros entre diez personas.

El vendedor Héctor Matas entregó 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman 350.000 euros, uno de ellos agraciado además con La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario de lunes a jueves dotado con 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman otros 900.000 euros.

Matas es vendedor de la ONCE desde 2015 en este pueblo de Málaga, donde le conocen todos los vecinos porque es uno de los dos vendedores de la Organización en este municipio. "No sé cuántas tilas he tenido que tomar para dormir", decía este viernes por la mañana, encantado por el premio repartido.

“Yo lo pensaba y quería imaginármelo que iba a dar el premio, pero con La Paga y todo no, la verdad. Es una alegría muy grande para cómo está el panorama y el campo, porque aquí vive todo el mundo del campo”, explica.

A su juicio, la venta, con los condicionantes que marca la era Covid, ha cambiado y reconoce que es “más complicada”. “La gente no es la misma la que está en la calle, porque económicamente no están bien y porque aún hay miedo”, pero, aun así, Héctor Matas confía en que el premio repartido entre sus vecinos sirva de estímulo. “Nosotros seguimos dando premios todos los días y repartiendo ilusión todos los días”, dice feliz.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.