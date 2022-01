SquareBox, la escuela que forma en las profesiones de la generación Z

Es evidente, los videojuegos han dejado de ser un refugio de adolescentes y se han convertido en toda una industria empresarial y la creación de contenido digital de entretenimiento ha inundado el panorama de la actualidad, generando nuevas profesiones. El cambio es constante, no se puede negar, dando lugar a que actualmente para ser director deportivo no es necesario pertenecer a un club convencional, sino que los jugadores son gamers profesionales dedicados los esports o competiciones de videojuegos por equipo. SquareBox, la escuela de contenidos digitales de Málaga trata de profesionalizar a estos jugadores así como ofrecer herramientas para adentrarse en un mundo que exige ser conocido para posicionarse en el mercado actual.

Hace un año nació SquareBox, la academia instalada en el Polo Digital pero con proyección global. Su irrupción en el mundo de la formación era una exigencia para cubrir nuevas necesidades. Por una parte, formar a los jugadores y a los equipos de esports en temas institucionales, patrocinio o gestión de empresas. Por otra trata de orientar y profesionalizar en el sector a personas que provienen de otros ámbitos y que desean especializarse en el tema. “Existía una gran oferta de cursos de programación de videojuegos, pero los jugadores llevaban años siendo autodidactas” explica la Chief Operating Officer de SquareBox, Marta Díaz, quien añade: “también tenemos como alumnos a altos cargos de multinacionales que pretenden adentrarse en canales propios de este mundo como twitch y no sabes cómo hacerlo o a recientes graduados en Comunicación Audiovisual que desean especializarse en el sector”.

“El entretenimiento digital es más que jugar a videojuegos, se han creado nuevas profesiones que requieren de formación: debes saber cómo se graban los vídeos o qué iluminación debo establecer al estar grabando dentro de casa”, indica Díaz, quien comenta que resulta imprescindible estar capacitado para ejercer algunos puestos dentro de los esports como es el de director deportivo: “suelen ser profesionales del videojuego que deciden cumplir con la labor de diseñar los equipos y fichar jugadores asumiendo grandes responsabilidades”, explica.

Dos vertientes de formación que casan a la perfección con los diferentes perfiles de las fundadoras del proyecto. Marta Díaz proviene del mundo de la formación y el sector empresarial “no sabía nada sobre videojuegos”, confiesa. Por su parte, Ana Oliveras, CEO de SquareBox, también conocida como Anouc, ha sido jugadora profesional desde hace más de veinte años y alimenta la escuela desde el conocimiento íntegro del sector y la experiencia. "Hasta hace cinco años, no existían los sueldos como tal en este trabajo, yo he estado años ganándome la vida con lo que conseguía cuando ganaba campeonatos", indica Oliveras quien ha trabajado durante años en las empresas Nintendo y ESL Games. La academia aúna esfuerzos para adoctrinar a la sociedad sobre la industria del videojuego: “luchamos constantemente contra los estigmas, somos una industria como otra cualquiera que está provocando que empresas que no sean endémicas traten de sumergirse en este mercado”, indica Marta, quien revela que han sido muchos los prejuicios que ella ha ido desvaneciendo tras su inversión en el sector. “Creemos en el componente solitario y poco sociable de los gamers, pero realmente son personas que han desarrollado fuertemente algunas softs skills como pueden ser la capacidad de trabajo en equipo y el autoaprendizaje”, explica.

Youtubers con alrededor de un millón de seguidores como Outconsumer, que son todo un icono en las generaciones venideras, imparten formación en esta escuela que divide sus títulos propios en dos áreas. Por un lado, se centra en enseñar los conocimientos necesarios que deben adquirir los futuros streamers, gamers o directores deportivos, a través de los cursos profesionals, que los imparten algunos de estos reconocidos jugadores. Por otro lado ofrece los cursos bussines, dedicados a formar en materia de negocio, empresas, marketing, comunicación… enfocado hacia el panorama de los videojuegos y los esports. Estos cursos están certificados por la Universidad Complutense de Madrid, cuyos profesores exponen parte de la materia y son los más demandados. La duración de la formación es de tres meses y se realiza exclusivamente de manera telemática.

Asimismo, la academia oferta una gran variedad de cursos cápsulas de diez horas en los que añaden lecciones constantemente, al ser un mundo marcado por la rápida innovación y el cambio. Estas formaciones ofrecen conocimientos muy especializados como el uso de ciertas herramientas digitales, psicocoaching o softs skills.

Málaga continúa en su camino para seguir constatándose como la ciudad de la innovación. El Polo Digital cumple su cometido albergando estas iniciativas y funcionando como la cuna de futuros talentos que quién sabe si pueden convertirse en los Ibais o Rubius dentro del futuro.