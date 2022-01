Supervivientes de la “pesadilla” del Covid en Málaga

Un total de 185.156 personas han superado el Covid en la provincia de Málaga. Los sanitarios explican que cada caso es diferente. Los hay desde infectados asintomáticos a pacientes que lucharon durante muchas semanas en una UCI para salir adelante; desde enfermos casi desahuciados que ahora no tienen secuelas hasta personas que en su día no pasaron mal la infección y sin embargo ahora tienen Covid persistente. Los supervivientes advierten de la peligrosidad del virus, admiten su temores frente a la pandemia e instan a los ciudadanos a respetar las medidas de protección.

Pueden dar voz a los afectados porque sobrevivieron. Pero 2.130 personas han fallecido en la provincia en estos casi dos años de pandemia. Por eso y porque durante o después de su hospitalización el Covid los ha golpeado, apelan a la responsabilidad.

Ana Belén Sánchez tiene una historia conmovedora. Dio a luz por parto natural, estando contagiada con el virus. Fue en el Materno, hace 11 meses. “Estaba rodeada de profesionales vestidos con sus EPI y con oxígeno porque respiraba con dificultad. Fue una pesadilla”, recuerda. Su marido no pudo asistir al parto porque también tenía Covid y estaba confinado en casa. Con fiebre, ahogos y neumonía en los dos pulmones dio a luz a Eric. Era al inicio de la pandemia. Le impresionó ver a su alrededor todos aquellos sanitarios vestidos como astronautas... Su hijo fue directo a Neonatología y se confirmó que no tenía Covid. Él estuvo un par de día ingresado y luego recibió el alta. Ella, en cambio, pasó una semana en el Materno hasta que finalmente pudo irse a casa. Tras 11 meses, Eric está a punto de empezar a andar y Ana Belén se siente feliz. Además, los dos están sanos. “Estoy bien, aunque me ha quedado algo de falta de aire. Lo noto cuando subo escaleras o hago algún esfuerzo”, explica. Luego, añade:“Esto parece una pesadilla que no se termina”. Lo que peor lleva es la incertidumbre de la situación actual y admite que extrema las precauciones, evita los sitios concurridos “y no me quito la mascarilla FFP2”.

Francisco Espada pasó 82 días ingresado en el Hospital El Ángel, 39 de ellos en la UCI. Fue de los primeros hospitalizados con el virus en Málaga; en marzo de 2020. Ha superado bien la enfermedad. Al principio de recibir el alta salía a andar, pero tenía que ir parando porque se cansaba. Ahora camina una media de 10 kilómetros diarios. “Me he recuperado muy bien. Pero el Covid no se puede tomar a la ligera”, insiste en un llamado a la responsabilidad y al cumplimiento de las medidas de protección. Lo dice por experiencia: “Yo estuve a punto de irme tres veces, pero sobreviví”. Es de los afortunados supervivientes del Covid que no manifiestan secuelas. Aunque luego matiza:“Me ha quedado un poquito de recelo... Miedo al Covid... Cuando escucho las noticias me pongo nervioso”.

Cuenta que precisamente para el pasado fin de semana tenía programado un viaje. Pero lo canceló. “No me atreví a meterme ocho o nueve horas en un autobús lleno de gente, me daba miedo”, confiesa. Tras criticar cierto alarmismo de los medios de comunicación y aconsejar a los ciudadanos que se cuiden para no contagiarse, recomienda a la “avalancha de negacionistas” que “se den una vueltecita por los hospitales...”

Nuria Hernández contrajo el Covid apenas entró la pandemia en Andalucía. Estuvo ingresada menos de una semana en el hospital y no tuvieron que ponerle oxígeno. Fue de los hospitalizados que aparentemente mejor sobrellevó la infección. “Entonces no tuvieron que ponerme oxígeno, pero ahora necesito inhaladores porque siento ahogos”, explica. Sufre Covid persistente. De hecho, es la vicepresidenta de la Asociación Long Covid Andalucía, creada para dar a conocer la situación de estas personas y reivindicar mejoras en su asistencia. Después de transcurridos 22 meses desde que se contagió, padece dolores de cabeza, articulares, musculares, taquicardia ante un pequeño esfuerzo y falta de aire, entre otras cosas.

Por eso, a los ciudadanos les insta a cuidarse. Porque advierte que aunque se pase leve, entre el 10 y el 20% de los infectados presentan luego Covid persistente. A las Administraciones les reclama más apoyo a la investigación sobre este virus para poder combatirlo mejor, la creación de unidades multidisciplinares en los hospitales habida cuenta de los diversos efectos que tiene en el cuerpo humano y seguimiento por Covid persistente “para todos” los que lo padecen. Sobre esto último explica el problema que tienen aquellos contagiados a los que no se les hizo una PCR y que, al no ser notificados como positivos, no acceden a las consultas de Covid persistente porque oficialmente no tienen la enfermedad. Finalmente, concluye con el consejo a los ciudadanos de que cumplan las medidas de protección aunque ahora muchos de los casos sean leves:“La gente cree que no pasa nada. Pero pasa, seas hombre o mujer; tengas 20 años, 40 o 60...”