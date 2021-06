Las nuevas tarifas de la luz en Málaga: ¡Cuidado con poner la lavadora de madrugada!

recibo de la luz son el nuevo quebradero de cabeza para la inmensa mayoría de familias malagueñas, obligadas a hacer encaje de bolillos para tratar de minimizar el impacto de la subida. Tanto es así que muchas estarán tentadas de desplazar a la madrugada buena parte de las tareas domésticas que antes realizaban durante el resto de la jornada. Una manera lógica de Las tarifas y tramos horarios en elson el nuevo quebradero de cabeza para la inmensa mayoría de familias malagueñas, obligadas a hacer encaje de bolillos para tratar de minimizar el impacto de la subida. Tanto es así que muchas estarán tentadas deque antes realizaban durante el resto de la jornada. Una manera lógica de ahorrar euros en el recibo final , dado que esta franja tiene la consideración de valle.

Sin embargo, esta maniobra puede tener su trampa, ya que la práctica totalidad de municipios ya fijan en sus ordenanzas penalizaciones por el exceso de ruido en esta parte del día. En concreto, por la utilización de electrodomésticos tipo lavadora o secadora que superen los decibelios permitidos para horas claramente destinadas al descanso de los vecinos.

Es el caso de Málaga capital, en cuya normativa de ruidos se prohibe de manera expresa "realizar cualquier a actividad perturbadora del descanso ajeno en el interior de la vivienda durante el horario nocturno, tales como fiestas, juegos, arrastre de muebles y enseres, utilización de aparatos eléctricos ruidosos, etc".

Esto es lo que dice la teoría, si bien desde el propio Consistorio se cree que el hecho de que haya usuarios que opten por poner la lavadora o la secadora durante la madrugada no será motivo de queja. "No descarto que pueda haber alguna puntual pero no creo que sea generalizada, habrá que ver qué ocurre en los próximos meses", explica la concejala de Sostenibilida Ambiental, Gemma del Corral. A pesar de ello, sí es clara al cuestionar las nuevas tarifas eléctricas, señalando que "obviamente no incentivan o protegen el derecho al descanso, más bien lo contrario".

Los datos manejados por este departamento municipal confirman la existencia de denuncias vecinales respecto al ruido que generan otros residentes, pero en la mayoría de los casos no por comportamientos como los que ahora podrían incrementarse. Muestra de ello es que en los años 2015-2016, algo más del 25% de las quejas recibidas por el 092 de la Policía Local tenían como causa actividades vecinales. Este parámetro bajó al 8,77% en el caso de las que llegaron directamente al área de Sostenibilidad, mientras que alcanzó el 56,25% en las llamadas realizadas a la línea 900.

Facua recomienda revisar la potencia contratada ¿Hay alguna manera de reducir el impacto de la nueva tarifa? Desde la organización de consumidores Facua Málaga admiten la dificultad de actuar de este modo, aunque sí señalan algunas acciones que pueden ayudar, si no a bajar el coste, sí a contenerlo. El principal pasa por "modificar los hábitos de consumo a la madrugada", señala Lola García, presidenta de este colectivo en la provincia. Sin embargo, advierte de que esto puede tener consecuencias negativas, dado que hay comunidades de vecinos donde queda prohibido el uso de electrométicos tipo lavadora en la franja de madrugada. A ello se suma la incidencia que la utilización de estos dispositivos puede tener para el descanso de los propios afectados. García también apunta que no todas las familias "tienen electrodomésticos programables". Otro detalle que pone sobre la mesa tiene que ver con revisar la potencia eléctrica contratada con la compañía, porque son muchas las ocasiones en las que la misma está sobredimensionada para las necesidades de una vivienda. "Pensamos con con 3 o 4 kilovatios es suficiente para una casa normal", comenta. Los cálculos realizados por Facua para un hogar medio confirman un incremento sustancial en el recibo de la luz, que puede pasar de unos 60 euros a 80 euros. Y con la previsión de que estas diferencias sigan creciendo.

Aunque es cierto que dentro de este paquete se incluyen las denuncias que puedan tener su origen en el uso de electrodomésticos, no existe un desglose exacto. De hecho, Del Corral precisa que los motivos que suelen derivan en una actuación por parte del área, con la la apertura de expediente, la realización de mediciones y el precinto de aparatos suelen estar relacionadas con los aires acondicionados que hay instalados en los patios o las fachadas.

Lo que dicta la teoría es palmario. Pero desde el propio departamento municipal se admite como improbable que se vaya actuar ante quejas por una lavadora puesta a destiempo. El mecanismo de reacción invita poco a ello, exponen. "Lo que ocurre en el 99% de los casos es que el vecino que se queja llama al 092; si la Policía va, comprueba que la lavadora está puesta y que se oye sensiblemente desde la casa, lo normal es que suba y le diga al vecino que no ponga la lavadora a esas horas", apuntan las fuentes consultadas.

También puede darse la situación en la que el vecino afectado decida contratar una empresa y haga una medición, que tiene que realizarse tanto con el aparato funcionando como apagado. Una circunstancia que complica más la situación. "Si eso ocurre y el vecino manda la denuncia con el ensayo acústico, nosotros tendremos que confirmar que está bien y en el 99% le mandaríamos un apercibimiento al señor de la lavadora informándole de las quejas y pidiéndole que no continúe con esa actividad", añaden las fuentes. Una muestra de lo improbable de este tipo de situaciones es que la propia ordenanza municipal, según reconocen desde Sostenibilidad, no se precisan las posibles sanciones a los infractores en estos supuestos.

Pero el caso de la capital no es único. De hecho, es habitual que los grandes municipios fijen salvaguardas semejantes para evitar ruidos excesivos durante la madrugada. Así, en Ronda y Antequera el modus operandi es semejante, de manera que quedan limitadas a partir de las 23:00 "actividades insalubres y emisión de ruidos molestos". "Si una lavadora, por ejemplo, los transmite y los agentes pueden comprobarlo le pueden pedir que cese la actividad o proponer sanción; todo depende del ruido que se haga, no del aparato que lo haga", aclaran desde las dos localidades.

La ordenanza de Torremolinos es más ambigüa, por cuanto no hace mención expresa al funcionamiento de los electrodomésticos. Sí existe un precepto que subraya la necesidad de que el comportamiento en el interior de la vivienda "deberá mantenerse dentro de los límites tolerables de la buena convivencia, sin que se produzcan ruidos que perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos". En este sentido, entre otras conductas, se prohíbe "ocasionar ruidos de impacto de reparaciones, instalaciones de electrodomésticos o actuaciones similares durante horario nocturno".

En Marbella sí son más precisos en su norma. "Se prohibe la utilización desde las 22 horas hasta las 8 horas del día siguiente de cualquier tipo de aparato doméstico, como es el caso del lavavajillas, lavadoras, licuadoras, aspiradoras", expresa el artículo 43, si bien se marcan unos niveles acústicos. En ese caso, 30 decibelios en horario nocturno en ambiente interior en un espacio como la cocina, por ejemplo.

Otra de las grandes localidades malagueñas, Estepona habla de la prohibición de "cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial desde las 23.00 hasta las 07.00 horas, que supere los valores de los N.A.E establecidos en el artículo 18 de la presente ordenanza". Sea como fuere, desde el Consistorio se señala que hasta el momento no tiene constancia de denuncias o quejas vecinales alertando de ruidos por el uso nocturno de electrodomésticos.

Tampoco en la localidad de Rincón de la Victoria la ordenanza hace referencia expresa a los electrodomésticos. No obstante, sí, recoge la prohibición de sobrepasar ciertos decibelios según la hora. La franja más restrictiva se encuentra desde las 23:00 hasta las 7:00, con un índice de 30 dBA.