La tasa de Covid en Málaga es la más alta de los últimos cuatro meses

El coronavirus sigue expandiéndose en la provincia de Málaga a pesar de la eficacia en la vacunación. La incidencia acumulada (IA) de los últimos 14 días ha vuelto a crecer más de 20 casos, después de los 50 que subió este lunes, hasta situarse en los 267,5 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa de Covid más alta en la provincia desde que el 22 de febrero se alcanzasen los 288,9 casos. Esta tasa es la segunda más alta de la provincia y se sitúa el indicativo dentro de riesgo extremo por Covid.

Si bien este martes 6 de julio vuelve a reunirse el Comité de Expertos para trazar el camino de la desescalada, no será hasta que se reúna el Comité Provincial de Alertas que no sabremos en qué riesgo está cada uno de los distritos sanitarios de la provincia. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya apuntó el pasado viernes que ahora hay que fijarse más en datos como la hospitalización ya que la incidencia se está dando sobre todo en personas jóvenes, a las que el virus no suele afectar con tanta gravedad.

Esta subida de la tasa se debe a que, un día más, el informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recoge 571 nuevos positivos por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), por lo que vuelve a rozar las seis centenas. Sin embargo, los recuperados se cuentan en menos de una veintena, son solamente 16 personas las que han superado la enfermedad en esta jornada.

La nota positiva es que no hay que lamentar ningún nuevo fallecido, por lo que la cuenta sigue en 1.677 desde que se produjese el primer óbito de un enfermo con Covid el 13 de marzo de 2020.

En los hospitales malagueños ingresaron durante este lunes 22 personas, una de ellas en UCI. Esto implica que este martes 6 de julio estuviesen encamados en los centros de salud 116 personas, 16 más que la jornada anterior, de los que 18 están en cuidados intensivos, sin cambios respecto a la última jornada.