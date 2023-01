La tasa Covid en Málaga subió casi 22 puntos el último mes, pero es 16 veces más baja que hace un año

La situación respecto al Covid es ahora peor que antes del puente de la Constitución, pero ostensiblemente mejor que hace un año. Además, 2022 fue el ejercicio con menos muertos e ingresos en UCI de toda la pandemia; producto sin duda de la inmunidad colectiva lograda con la vacunación. En apretado balance, esa es la síntesis de la crisis sanitaria mundial que va camino de cumplir tres años.

La provincia tiene peores indicadores que antes de las navidades. La incidencia es casi 22 puntos mayor que a principios de diciembre. Entonces era de 60,20 casos entre las personas de 60 años o más y ahora se sitúa en 81,80 positivos entre ese grupo de edad por 100.000. Además, en aquella fecha había 38 ingresados en los hospitales malagueños con el virus, de los cuales cuatro estaban en Cuidados Intensivos y según el último parte de la Consejería de Salud de este martes en la actualidad suman 49 y seis respectivamente. Pero estos números, aunque empeoran las cifras previas al puente, son muchísimo mejores que los de hace un año. Entonces, la tasa era de 1.294,0, había 393 hospitalizados y de estos 54 estaban en una UCI.

De acuerdo a la información del portal del Instituto de Estadísticas de la Comunidad Andaluza (IECA), 2022 sumó 119.660 casos confirmados de coronavirus, 5.250 ingresados, 159 de estos hospitalizados en Cuidados Intensivos y 708 fallecidos con el virus. Los datos suponen que fue el año de los tres que está a punto de cumplir la pandemia con la cifra más baja de ingresados en UCI y muertos con Covid. En 2020, los hospitalizados en Cuidados Intensivos fueron 399 y los fallecidos 848, mientras que 2021 fue el peor en estos dos apartados, con un total de 677 ingresados en UCI y 1.264 óbitos con este patógeno.

El primer año de la pandemia -2020- no había vacuna y si el virus no se disparó más fue a costa de confinamiento, cierres perimetrales y mascarillas. La vacunación comenzó en la provincia de Málaga el 27 de diciembre de ese año. En 2021, a medida que más población se vacunaba se iban aflojando las restricciones. Pero aún no había una inmunidad colectiva y por eso fue el peor año en contagios (155.331), muertos (1.264), ingresos en UCI (677) y hospitalizados (7.137). En 2022, en cambio, el efecto de la protección vacunal provocó que con el triple de casos que en 2020 -119.660 frente a 41.929- murieran menos pacientes infectados con el virus -708 frente a los 848 de aquel año-.