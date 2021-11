La tasa de Covid en Málaga aumenta 10 puntos en la última semana

Los datos lo dicen: la pandemia no está derrotada. Es más, reflejan una preocupante tendencia al alza de los casos que amenaza con romper la situación epidemiológica de las últimas semanas en las que la propagación del Covid 19 estaba contenida. Además, los nuevos contagios vuelven a situarse por encima del centenar, los curados son menos que los infectados y en apenas una jornada se registran 10 hospitalizaciones. Los 125 positivos notificados en la última jornada es en términos absolutos la cifra más alta de Andalucía. No obstante, no hay fallecidos.

El dato más relevante para analizar la evolución del coronavirus es la tasa. Este martes hay 62,3 positivos por 100.000 habitantes en la provincia de Málaga. El lunes era de 56,8. Son 5,5 puntos más. Con respecto a una semana atrás, el aumento ha sido de unos 10 puntos, tanto a nivel provincial como de la capital. El miércoles pasado se situaba en la provincia en 52,1 y ahora está en 62,3. Y en la capital era de 53,8 frente a los 63,3 del último corte facilitado por la Consejería de Salud y Familias.

Con esta incidencia, la provincia se coloca por encima de la media autonómica, que está en 48,9. Ésta también aumenta, ya que la tasa andaluza era el martes de 44,5 casos por 100.000 habitantes. La peor situación epidemiológica la tiene Córdoba con 85,0. Le sigue Huelva con 78,7, Málaga con 62,3, Almería con 57,4, Jaén con 56,9, Cádiz con 35,3, Granada con 31,1 y Sevilla con 26,5.

Los contagios en la provincia de Málaga suman 125 infectados. La cifra eleva el total en estos 20 meses de pandemia a 157.158 positivos. Los nuevos casos de las últimas horas no supone un buen dato ya que otra vez se supera el centenar diario.

Tampoco es una cifra para el optimismo la de hospitalizaciones. En las últimas horas hay 10 más, lo que eleva el número de personas ingresadas en toda la pandemia a 10.605. De ellas, 1.023 han tenido que pasar incluso por una UCI debido a su gravedad.

Los curados son menos que los infectados. Un total de 88 frente a 125. No es un dato bueno porque supone que más personas contraen la enfermedad de las que aquellas que la superan. Desde que estalló la crisis sanitaria del coronavirus 154.914 personas contagiadas con Covid han recibido el alta.