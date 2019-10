El taxi de Málaga reanuda sus protestas ante el "capotazo" de la Junta y el crecimiento de las VTC

Los taxistas malagueños participarán en tres marchas para protestar contra la falta de regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Andalucía. Representantes de nueve asociaciones de varias provincias han convocado una marcha el 4 de noviembre a Sevilla -que acabará en la Consejería de Fomento-, otra el 6 de noviembre a Málaga y una tercera el 8 de noviembre a Córdoba.

El sector lleva esperando desde enero que la Junta de Andalucía realice un decreto que regule la actividad de los VTC en esta comunidad autónoma y los ánimos del sector están cada vez más encrespados porque entienden que empresas como Cabify o Uber hacen competencia desleal y no cumplen la ley de una VTC por cada 30 taxis.

"La Junta solo está dilatando el tiempo, es de locos. Nos convocaron por primera vez en enero, unos meses después nos dieron un borrador que no recogía nuestras reivindicaciones originales, en verano se han ido reuniendo con las asociaciones una por una y ahora dicen que tienen que recurrir a los departamentos jurídicos de la Junta. Nos están dando capotazos uno tras otro", explica Jesús Báez, portavoz del Grupo de Movilización de la Costa del Sol.

"No ha habido incidentes porque el sector entiende que no se puede ir a las bravas y que no se pueden hacer las cosas de forma no coordinada", añade Báez, por lo que detalla que se ha creado una hoja de ruta conjunta entre varias asociaciones. Entre las que han organizado estas marchas, que coinciden con la semana previa a las elecciones generales para meter presión a los representantes políticos, están Amat, Elite, Taxi Union, Taxisol, Taxi Mercedes Marbella, Confederación de la Costa del Sol y UATA Federación.

Jesús Báez "Hay un hastío y un descreimiento enorme en el sector sobre que la Junta vaya a solucionar algo"

Báez denuncia que "hay un hastío y un descreimiento en el sector de que la Junta solucione algo", subraya que "pedimos una regulación justa", y advierte del continuo crecimiento de licencias de VTC en la Costa del Sol, algo que podría aumentar más de cara a la Navidad. "Este verano hemos tenido el doble de VTC que de taxis en Málaga y no sabemos cuántos vamos a tener el año que viene", recalca.

Málaga tenía a principios de octubre 1.556 licencias autorizadas para vehículos de alquiler con conductor frente a 2.682 taxis, lo que implica 1,7 taxis por cada VTC, según las estadísticas del Ministerio de Fomento. Solo Madrid (8.264) y Barcelona (2.158) tienen más licencias de VTC, por lo que Málaga es la tercera provincia española con mayor presencia de este tipo de empresas. En Madrid la proporción es de 1,8 taxis por cada VTC y en Barcelona de 5,3 taxis por cada VTC.