Los taxistas de Málaga se suman a la huelga indefinida de otras ciudades

La indignación ante la “competencia desleal” de Uber y Cabify estalló. Los taxistas malagueños van a la huelga desde este mismo domingo en solidaridad con sus compañeros que ya han paralizado su actividad en Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia. Y además, porque denuncian que en la provincia también se incumple la relación que establece la ley de una licencia de vehículos con conductor (VTC) por cada 30 taxis. La decisión de parar ha sido adoptada esta mañana por mayoría en una asamblea celebrada desde las 9:30 en el Palacio de Ferias. La huelga comienza ya y tiene carácter indefinido. Los primeros que pararán serán los taxímetros con licencias impares. Así irán haciendo huelga de forma alternativa cada día los taxis de toda la provincia. La medida no se aplicará en el aeropuerto donde el servicio seguirá prestándose, de momento, con normalidad, según lo acordado. Los servicios mínimos serán del 50%.La asamblea ha sido tensa ya que directivos de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat) pretendían aplazar la votación a otro día a fin de que pudieran participar más compañeros de la provincia. En el encuentro había unos 500 conductores, la mayoría de la capital. Pero los taxistas han exigido que se votara de inmediato y finalmente se ha impuesto la decisión de secundar el paro para rechazar una competencia que denuncian es desleal e ilegal porque vulnera la proporción establecida por la legislación vigente. Según datos del Ministerio de Fomento, en la provincia hay 2.620 licencias de taxis frente a 612 de VTC; lo que supone una relación de 4 a 1 en lugar de 30 a 1 estipulada por la normativa. Para cumplir el límite legal, la cifra de vehículos con conductor debería rebajarse de esas 612 a 86.Esta mañana podían verse ya los efectos de la falta de taxis en Málaga. Las paradas estaban vacías. Primero porque la mayoría de los conductores estaban en la asamblea y luego porque habían iniciado la protesta las licencias impares. El sector ha aclarado que los taxistas que no trabajen porque estén de paro, serán los encargados cada día de hacer piquetes informativos. El colectivo ya paró el viernes pasado por la tarde durante más de cinco horas cuando –de manera espontánea sin convocatoria de las asociaciones y sin votación previa– pararon su actividad en apoyo a los taxistas de otras ciudades españoles que luchan por los mismos objetivos. Los conductores de taxis de Málaga denuncian que al ser esta una provincia atractiva en verano por la afluencia de turistas, es un destino al que se desplazan estas multinacionales del sector para hacer caja, sin respetar los topes de licencias que les fija la ley. “Solo defendemos nuestro pan y nuestro trabajo”, argumentan los taxistas que aseguran que mantendrán sus movilizaciones hasta que no se cumpla la ley. Hoy está prevista una reunión entre el sector y el Ministerio de Fomento y el sector está pendiente de lo que allí se resuelva.La chispa ha saltado entre los taxistas de toda España después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera suspender una normativa aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona para limitar la actividad de las plataformas Uber y Cabify. Pero ya en Málaga hay antecedentes de este conflicto. El verano pasado también paró el sector del taxi malagueño por la misma reivindicación de que se respete la proporción de licencias de VTC por taxímetro que establece la ley.