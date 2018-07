Los taxistas de Málaga mantienen la huelga tras no alcanzar un acuerdo

El sector del taxi mantiene la huelga en Málaga tras la reunión mantenida ayer entre sus representantes nacionales y el Ministerio de Fomento. Los taxistas malagueños no iban por libre sino que decidieron seguir la misma estrategia que los taxistas de Madrid y Barcelona ya que, como explicó José Royón, presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat) de Málaga, "allí fue donde estalló el conflicto y pensamos que la medida más inteligente es hacer lo mismo que ellos, porque esperamos que la solución sea nacional". Tras más de cuatro horas de reunión por la mañana, el Ministerio de Fomento se comprometió a realizar una serie de avances que los representantes de las patronales consideraron insuficientes. No obstante, decidieron convocar asambleas en Madrid y Barcelona a las 22:00 para votar si se mantenían o no los paros. Los profesionales del taxi apostaron por seguir con la huelga y Málaga hará lo mismo, de forma que hoy trabajarán los taxis con la licencia par. En cualquier caso, la incertidumbre es máxima y es incluso posible que a lo largo del día de hoy se llegue a un acuerdo y se restablezca el servicio con normalidad.

Los problemas empezaron el fin de semana. De hecho, fuentes de la Subdelegación del Gobierno indicaron que, si bien las jornadas estaban siendo tranquilas, un conductor de un VTC en Marbella había denunciado a un grupo de taxistas por amenazas y coacciones mientras que en la tarde del domingo el conductor de un vehículo de Cabify denunció en Málaga capital que varias personas anónimas habían roto varias partes del vehículo. Desde la Subdelegación aseguraron que ayer no hubo incidentes. Lo más destacable fue que varios taxistas bloquearon durante unos minutos el Paseo del Parque y, posteriormente, saturaron la vía para taxis y autobuses tocando el claxon. Se dirigían a la sede de la delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, donde se produjo una concentración sin altercados desde el mediodía hasta pasadas las tres de la tarde a la espera de conocer noticias desde Madrid.

La jornada de ayer fue tranquila, aunque los taxistas cortaron el Parque unos minutos

La jornada de ayer estuvo marcada por la tranquilidad ya que los taxistas de Málaga recuerdan que la huelga de la pasada Feria de agosto les pasó factura y su imagen se vio perjudicada. Sus reivindicaciones son las mismas, pues siguen acusando a Uber y Cabify de competencia desleal -la situación incluso se ha complicado porque Uber empezó a operar en Málaga hace unas semanas-, pero con más calma. "De la experiencia del año pasado de la Feria hemos aprendido y lo que no hemos hecho es algo a lo loco. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que hacer un acto de apoyo, pero estamos intentando que fuera algo consensuado con todas las asociaciones y llevarlo de la mejor manera posible", indicó Royón.

La huelga estaba convocada ayer para los taxis con licencias pares, de forma que trabajaban solo los impares, es decir, la mitad de la flota. Solo se mantuvo el servicio al 100% en el aeropuerto de Málaga porque, según Royón, "no veíamos bien dejar desabastecido al aeropuerto". Al mediodía tanto los taxis como los VTC trabajaban sin problemas en el aeropuerto malagueño, hasta el punto de que había estacionados juntos ambos tipos de vehículos y cada uno recogía a sus clientes sin confrontación.

En la estación de tren el servicio sí estaba al 50%. "Estamos tranquilos y pedimos disculpas a los ciudadanos, pero queremos hacerles ver que estamos sufriendo una competencia desleal y que no podemos competir en las mismas condiciones", comentaba un taxista en la puerta de Vialia. A su lado había otro taxista que estaba de paro porque tenía licencia par, pero que iba a ayudar repartiendo folletos explicativos en español e inglés para dar a conocer a los ciudadanos sus demandas.

En las paradas habituales solo estaban la mitad de los coches y eso provocó quejas de los usuarios que, aunque comprendían la problemática de los taxis, no olvidaban la huelga del año pasado y las continuas protestas de los últimos años, algo que ha minado la credibilidad del sector entre los usuarios.