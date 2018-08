Los taxistas no descartan otra huelga en septiembre si no se cumple la ley de VTC

Los taxistas desconvocaron la huelga el pasado día 1 porque agosto es un mes inhábil, pero las espadas siguen en todo lo alto y no descartan nuevos paros en septiembre. Todo dependerá de los pasos que dé el Gobierno central, que estudiaba traspasar la competencia de la concesión de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a las comunidades autónomas, un hecho que fue bien recibido por algunas regiones -sobre todo las socialistas- y no tanto por otras porque entendían que era cargarles con un mochuelo sin darles además recursos. El Ministerio de Fomento se comprometió a dar soluciones al sector del taxi en septiembre y el tiempo vuela. "Estamos a la expectativa de lo que diga el Gobierno y la comisión del taxi que se constituyó en agosto en Málaga no ha decidido aún nada, pero no vemos voluntad política y sí una gran dejadez porque es un tema que colea desde 2008", señaló ayer Guillermo Díaz, portavoz de la asociación Elite Costa del Sol.

La ley dice que tiene que haber un vehículo de alquiler con conductor -los que gestionan empresas como Uber o Cabify- por cada 30 taxis en toda España, pero ese parámetro no se está cumpliendo. En Málaga, de hecho, se asegura que hay un VTC por cada cuatro taxis y que el número va en aumento. "Nos dijeron que el 14 de septiembre nos diría el Gobierno qué se va a hacer, pero el 6 de septiembre se van a conceder otras 2.000 licencias de VTC y la mayoría van a parar a Madrid, Barcelona o Málaga porque es donde más trabajan estas empresas, por lo que en breve habrá más VTC que taxis en la Costa del Sol", afirmó Díaz, quien subrayó que "no estamos en contra de Uber y Cabify porque nos hacen mejorar, pero sí exigimos que se cumpla la ley 1/30 y no estamos dispuestos a consentir ni un dedo más si no se hace".

Los taxistas dicen que en septiembre se concederán 2.000 licencias más de VTC

Los taxistas reconocen que están "intraquilos e inseguros" y han decidido poner toda la carne en el asador para defender sus derechos. A principios del mes los taxistas colapsaron las principales arterias de Barcelona, Madrid, Málaga o Sevilla, entre otras ciudades, y la sensación general es que se puede repetir porque no ven una solución clara al conflicto, máxime cuando es recurrente. "Solo vemos muchas promesas pero poca voluntad política. Hace dos años hicimos huelga, la Junta de Andalucía nos dijo que se iba a controlar el cumplimiento de la ley 1/30 y estamos igual", criticó Díaz, que teme que en el próximo año se puedan conceder, en total, 13.000 nuevas licencias de VTC en el país.

"Hemos aguantado muchas historias en la feria y los ánimos están regular. Esperemos que el Gobierno dé las competencias de verdad a las comunidades autónomas al margen del signo político de cada una", insistió el portavoz de Elite en Málaga, una de las asociaciones que se mostró mas dura en las movilizaciones de este verano. Los taxistas afirman que, además de no cumplirse la ley 1/30, los conductores de VTC cogen a clientes por la calle cuando solo tienen permitido transportar viajes prereservados o que estacionan en las paradas de taxi, algo para lo que tampoco tienen permiso. Los ánimos están caldeados. Hace un mes incluso hubo un taxista detenido por un altercado con un VTC en la estación de tren María Zambrano. Se avecina otra tormenta, pero esta vez los taxistas están más organizados. Y tienen claro que no piensan parar.