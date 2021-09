Los taxistas de Málaga denuncian que hay "mafias organizadas" que les "quitan el trabajo"

Adelante Málaga reclama ayudas para el sector

Adelante Málaga criticó la actitud del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía con respecto al sector. Aseguró que, desde las administraciones, se está "haciendo la vista gorda" y no se controla a las VTC: "Son empresas buitres que vienen a hacer negocio pero no a dar un buen servicio ciudadano". La portavoz del grupo municipal, Francisca Macías, afirmó que las ayudas ofrecidas "son miserables" y que, con 105 euros, "no llega ni para comprar el gel". No solo pidió un aumento de las aportaciones económicas, sino mayor rapidez para que lleguen a los trabajadores cuanto antes. Por su parte, Remedios Ramos, viceportavoz de Adelante Málaga, subrayó que el verano, según los hosteleros, ha sido muy bueno: "Es incomprensible que no haya sido así para los taxista por culpa de las VTC".