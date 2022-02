Una calle de Teatinos, en Málaga, lleva 13 años sin acera

“Sentimos una sensación de abandono”, declara Juanje Vergara, un vecino de Teatinos que vive en el conjunto residencial situado frente a la parada de metro de El Cónsul. Como él, un total de 400 familias no disponen de acera en el Bulevar Louis Pasteur, la avenida en la que se encuentran las puertas de su urbanización. Los vecinos protestan ante la suciedad del terreno y la dificultad para acceder al bloque por estos accesos, haciendo imposible la entrada para minusválidos. Las quejas han sido reiteradas durante 13 años y se acrecenta el malestar ante la actividad de dos bares instalados en los bajos de estos edificios.

Alrededor de 400 metros de longitud se encuentran sin acerar, convertidos en un vial terrenoso con desnivel y matojos. Tres de las cuatro puertas traseras de la urbanización Residencial Forum se ubican en este lugar. Para acceder a ellas se debe superar un escalón de alrededor de 50 centímetros, lo que hace imposible el acceso en silla de ruedas o cualquier otro vehículo similar. “Tenemos que dar la vuelta completa cuando bajamos del Metro y sufrimos cuando llegamos con el carro de la compra”, afirma Ana Camacho, vecina del edificio. “Lo peor es la suciedad, porque los servicios de limpieza no acuden”, asegura Ana. Los restos de cristales, basura y excrementos de mascotas se extienden por estos metros.

El vial está previsto que se convierta en otro tramo del bulevar universitario. Este conectará el epicentro de la Universidad de Málaga con las facultades de la ampliación. “Desde el Ayuntamiento nos aseguran que la problemática es competencia de la UMA, quienes nos responden que el tramo se asfaltará. No concretan en fechas y llevamos más de seis años con las protestas, aunque conseguimos que instalaran la valla que separa la calzada de la carretera”, indica Marina G., otra de las afectadas. “Paseamos y hacemos deporte por la carretera, porque por aquí es desagradable”, añade. De esta manera, se podían ver corredores entre las paradas de metro y ciclistas que discurrían por la vía.

Desde el vicerrectorado de Smart-Campus de la universidad indican que son conscientes de la situación, aunque no prevén asfaltar el terreno por falta de presupuesto. Estas fuentes afirman que no es una prioridad, ya que los universitarios no transcurren por el vial y los vecinos disponen de la puerta principal de entrada. Por lo tanto, no plantean acometer ninguna operación en el futuro cercano.

Leves mejoras

Además de la falta de acera, los vecinos llevan años focalizando las protestas ante la actividad de dos bares que se ubican en los bajos de dos de los edificios. “Los fines de semana se ven carreras de coches, personas orinando en las puertas de la urbanización y el ruido es insostenible. Además, en verano se llenan las terrazas que rodean las puertas y dificultan la entrada”, asegura Antonio Puche, quien lleva viviendo en el residencial 13 años. Tras varias quejas, los vecinos aseguran que el vial ha mejorado, ya que han instalado una valla quitamiedos que separa la carretera de la calle y han recogido algunos de los matojos. “Antes aparcaban los coches en las puertas y no podíamos entrar”, afirma Puche. Juanje Vergara asegura que lleva varios meses de alquiler y que está pensando en comprar la casa aunque le frena el estado de los alrededores. “Entiendo que haya bares, pero no comprendo por qué al ser una zona transitada y de ocio no está avituallada”, explica.