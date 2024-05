El Teatro Cánovas de Málaga acerca las artes escénicas a personas con discapacidad

El Teatro Cánovas de Málaga, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrolla durante el mes mayo, en colaboración con la ONCE, el proyecto 'La colmena 2.0'. Esta es una experiencia pionera para acercar las artes escénicas a los colectivos de personas con discapacidad, como personas sordociegas, ciegas, con baja visión, movilidad reducida y neurodiversidad. En concreto, los beneficiarios de este proyecto son afiliados a la ONCE de Málaga, Hermanas Hospitalarias y la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio, han señalado desde la organización.

El proyecto sobre accesibilidad y filosofía social en el ámbito teatral cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y está dirigido por Jamp Palô, fundador del colectivo cultural Escenautas y director del grupo de teatro El Malecón integrado por actores y actrices ciegas de la ONCE Málaga. Durante los martes y viernes de mayo los asistentes disfrutan en la sede de la ONCE de Málaga de una perspectiva poco convencional del teatro. "Todo se crea durante los ensayos, ellos proponen la temática, escriben los textos de forma conjunta, se expresan de forma verbal y no verbal y sobre todo se divierten", ha explicado Jamp Palô.

Ha incidido en que La colmena se convierte en un espacio seguro para exponer inquietudes y preocupaciones, para explorar y, sobre todo, lo concebimos como un laboratorio emocional" y ha destacado "el efecto positivo" que tiene potenciar las capacidades de cada participante en beneficio del grupo. En este proceso de investigación y de superación, de búsqueda de otros lenguajes y de creatividad a través de la comunicación y el teatro han participado dos grupos diferentes de la ONCE. Uno de ellos está formado por personas ciegas o con discapacidad visual grave con comunicación oral fluida y otro dirigido a personas con sordoceguera, como los afiliados José María Pendón, Ana Belén Ramos, Mabel Asensi o José Luis Chica, que han contado con el apoyo de los mediadores de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera.

El proyecto impulsado por el Teatro Cánovas ha cumplido este año su segunda edición desplegando una serie de píldoras formativas para favorecer el crecimiento personal y la inclusión social para colectivos de personas con capacidades diversas a través de las Artes Escénicas. "El objetivo es crear igualdad de oportunidades dentro de la sociedad a través de las artes escénicas, aprovechando los recursos de la sociedad al servicio de la labor inclusiva y en beneficio de la comunicación. Queremos crear convivencia real", ha explicado Antonio Navajas, coordinador del Teatro Cánovas.

Ha recordado también que el Teatro Cánovas emprendió el camino de la accesibilidad en 2021, siempre con el patrocinio de Unicaja, creando acciones paralelas enfocadas a las personas con discapacidad. Es el caso de la organización de las I Jornadas sobre Inclusión y Accesibilidad en las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, junto con la organización sin ánimo de lucro Assitej España, Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Dentro de estas jornadas se realizaron los talleres En primera línea con el objetivo de crear un espacio de intercambio real de herramientas docentes, y Teatro Fácil, un espacio para la anticipación y la mediación cognitiva, proyecto que se ha puesto en práctica posteriormente con compañías como Pere Faura o Rolabola.

En 2023 se llevó a cabo el programa El Panal, donde se comprobó la validación de la accesibilidad de las instalaciones del Teatro Cánovas a través de agentes validadores pertenecientes a las asociaciones Afenes, Ceper, Amappace y Aula de Mayores de la Universidad de Málaga entre otros. En 2024 se desarrolló el proyecto El Zumbido sobre metodología y filosofía social para trabajar con personas con discapacidad dirigido a estudiantes de artes escénicas y danza.

El Teatro Cánovas se propone crear cultura teatral accesible y cercana para todas las personas, de cualquier perfil social, brindando una motivación para acercarse a los teatros y disfrutar de la cultura en igualdad de oportunidades.