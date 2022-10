Uptodown suma ya 130 millones de usuarios activos y 450 millones de descargas al mes

Uptodown, empresa dedicada a la distribución de aplicaciones y juegos móviles, con motivo de la presentación de su nueva sede ubicada en el número 15 de la calle Puerta del Mar, ha ofrecido sus nuevos datos de facturación, que recogen actualmente un total de 130 millones de usuarios activos en todo el mundo y más de 450 millones de descargas cada mes. Estos números la posicionan como la tercera firma a nivel mundial y la primera compañía independiente en el panorama europeo

Ahora inicia una "apasionante nueva y apasionante fase" coincidiendo con la aprobación de la Ley de Mercados Digitales en Europa, que supondrá en 2023 importantes cambios en este sector. Ésta tiene como objetivo paliar el presente duopolio de las empresas americanas Google y Apple a partir del control de sus posiciones de mercado, una nueva regulación que pretende dar una mayor libertad, tanto a desarrolladores, como a usuarios, a la hora de permitirles utilizar tiendas alternativas de aplicaciones. "Existe una falsa competencia en la que no tenemos promoción", explica Luis Hernández, consejero delegado y fundador de Uptodown. "Nosotros queremos jugar con las mismas cartas, no cambiar nada realmente. No venimos con intención de cargarnos Google, ya que solo contamos con un 1% real de cuota de mercado".

En Uptodown tienen muy claro su pertenencia y raíces con la Costa del Sol, donde establece la sede de su equipo y entabla constantes sinergias con otras empresas cercanas como FreePik, VirusTotal y el Centro de Ciberseguridad que se va a abrir, próximamente, en las inmediaciones del puerto de Málaga. Una forma de, según Hernández, de "aportar su granito de arena" y contribuir a la industrialización de la ciudad. "Málaga no puede depender únicamente del turismo", argumenta el co-CEO. "Es increíble que empresas como Google estén literalmente en primera línea de playa. La ciudad debe querer lo mejor para sus empresas, no tanto en la cantidad sino en calidad".

El concepto de sus nuevas instalaciones, en palabras de su fundadores, reside en la flexibilidad con sus trabajadores. Marcado por un aura "retro" de máquinas recreativas y colchones en tonos pastel, la oficina de media solo la ocupa el 20% de los trabajadores en plantilla, ya que el resto tiene la posibilidad de congeniar el teletrabajo con cuestiones personales o con lsa responsabilidades familiares. "Nos gusta que nuestros trabajadores valoren que respetamos su vida privada", expone Hernández. "No copiamos el rollo efectista de las compañías de moda que pretenden que trabajes más horas aquí. No debe ser el motivo, sino todo lo contrario".